Google lanza su nueva IA en español: así funciona la herramienta que combina texto, voz e imágenes

Google anunció la disponibilidad global del Modo IA en español, una experiencia de búsqueda que incorpora capacidades avanzadas de inteligencia artificial impulsadas por una versión personalizada del modelo Gemini 2.5.

La herramienta, accesible desde la página de resultados del buscador en desktop y aplicaciones para Android e iOS, ofrece razonamiento avanzado, consultas multimodales y la posibilidad de profundizar información mediante preguntas complementarias y enlaces relevantes.

Funcionalidades multimodales y de procesamiento

El Modo IA permite interactuar mediante texto, voz o imágenes, facilitando búsquedas más complejas como planificación de viajes, comprensión de instrucciones detalladas o comparación de múltiples opciones.

Según la compañía, los usuarios formulan preguntas dos o tres veces más largas que en búsquedas tradicionales, gracias a la capacidad del sistema para procesar solicitudes matizadas mediante la técnica de query fan-out, que descompone consultas en subtemas y genera búsquedas simultáneas.

Mecanismos de verificación y diversidad de fuentes

Google afirmó que esta evolución se sustenta en sistemas de calidad y ranking que aplican enfoques novedosos para garantizar veracidad y relevancia. Cuando la confianza del sistema no sea suficiente, los usuarios recibirán resultados de búsqueda tradicionales.

La empresa destacó que la herramienta impulsa el descubrimiento de mayor diversidad de fuentes en línea, contribuyendo al acceso de contenido de calidad y ofreciendo nuevas oportunidades de visibilidad a creadores y editores.