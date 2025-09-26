Crea imágenes como videojuegos, junto a famosos o al estilo de figura de acción: guía de IA para lograr las mejores fotos

Desde septiembre, el modelo de inteligencia artificial Gemini 2.5 Flash, conocido también como Nano Banana, se ha convertido en protagonista de tendencias creativas en internet. Su versatilidad permite transformar fotografías en figuras coleccionables, recrear retratos en formato Polaroid con celebridades, dar un aire retro de 16 bits o incluso diseñar stickers personalizados para compartir en chats y redes sociales.

Convierte tus fotos en figuras coleccionables

Para quienes desean ver sus recuerdos transformados en un objeto digno de vitrina, Nano Banana ofrece la posibilidad de generar imágenes con apariencia de figuras de acción. Solo se necesita subir una fotografía, seleccionar el modelo y usar un prompt que detalle la escala, el entorno y los accesorios de la figura. Con instrucciones claras, el resultado puede incluir desde una base acrílica hasta un empaque ilustrado que imite los empaques de juguetes premium.

Instantáneas Polaroid con tus artistas favoritos

Otra de las funciones que ha llamado la atención es la creación de retratos estilo Polaroid. El procedimiento consiste en subir dos fotos —la tuya y la de un famoso— para luego indicar a la IA que las fusione en una sola toma. El toque distintivo está en los detalles: un ligero desenfoque de movimiento, el brillo del flash y un fondo sencillo que simule una captura espontánea. Con algunos ajustes, es posible recrear esa estética de recuerdos improvisados tan característica de las cámaras instantáneas.

Dale un aire retro de 16 bits a tus fotos

El boom del pixel art también tiene un espacio en Gemini. Con un simple prompt, la IA puede transformar una fotografía en una ilustración al estilo de los videojuegos clásicos de 16 bits. Los resultados destacan por el uso de paletas limitadas de colores, texturas básicas y escenarios de fantasía. Ya sea que quieras ver tu retrato como héroe pixelado o imaginar a tu mascota como personaje de un RPG retro, este estilo promete un viaje directo a la nostalgia gamer.

Diseña stickers digitales y compártelos en tus chats

Finalmente, Nano Banana también se suma a la moda de los stickers personalizados. Al subir una foto personal o de tu mascota, la plataforma permite elegir entre nueve estilos diferentes: desde Pop Art y Claymation, hasta un estilo inspirado en estampas futboleras o pósters de Bollywood. Una vez generadas, las imágenes pueden exportarse y añadirse a WhatsApp u otras redes sociales, ampliando la manera de expresarse digitalmente.