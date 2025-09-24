Xiaomi 15 Pro llega al mercado global con triple cámara Leica y pantalla AMOLED de 6,83”

El nuevo buque insignia incorpora un potente chip Dimensity 9400, batería de 5.500 mAh y un sistema fotográfico mejorado. En la siguiente nota te contamos qué significa.

Xiaomi ha presentado oficialmente el Xiaomi 15 Pro en el mercado global, marcando su regreso a la gama alta con un dispositivo que combina potencia, diseño y fotografía profesional. El nuevo modelo destaca por su configuración de triple cámara Leica, compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 50 MP, todos optimizados para ofrecer imágenes con gran nivel de detalle y precisión de color.

CARACTERÍSTICAS

El dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, que ofrece colores vibrantes y un alto nivel de brillo. Además, está protegido con Corning Gorilla Glass 7 y posee certificación IP68, lo que garantiza resistencia al polvo y a las salpicaduras.

En su interior, el MediaTek Dimensity 9400 impulsa el rendimiento del equipo, acompañado por una batería de 5.500 mAh que promete una autonomía prolongada. Xiaomi también ha incorporado mejoras en la protección ocular de la pantalla, pensando en un uso más seguro y cómodo para los usuarios.

El Xiaomi 15 Pro estará disponible en tres colores: Macha Gold, Grey y Black, con un precio inicial de 799 euros (3,287 soles) en el mercado europeo.