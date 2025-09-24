WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de octubre: Chequea la lista AQUÍ

A partir del 1 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de operar en varios modelos de celulares. La medida afectará a dispositivos con sistemas operativos antiguos, que ya no podrán recibir actualizaciones ni garantizar un funcionamiento seguro de la aplicación.
Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, la decisión responde a la necesidad de reforzar la seguridad, incorporar nuevas funciones y optimizar el rendimiento de la plataforma. Al no poder garantizar la experiencia en versiones muy antiguas, la compañía prefiere retirar el soporte.
Modelos que perderán acceso a WhatsApp:
Android 5.0 o inferior
Samsung Galaxy S5
LG G3
Sony Xperia Z2
Motorola Moto G (1.ª generación)
Huawei Ascend Mate 2
iOS 15.1 o anterior
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 6 (si no fue actualizado más allá de iOS 12)
Si tienes uno de estos dispositivos, WhatsApp podría dejar de abrirse, mostrar errores o impedir el envío y recepción de mensajes. Además, no recibirás actualizaciones de seguridad, lo que incrementa el riesgo para tus datos personales.
QUÉ HACER SI TU CELULAR ESTÁ EN LA LISTA
Existen dos alternativas. La primera es verificar si tu equipo permite actualizar el sistema operativo a una versión más reciente. Si no es posible, deberás considerar cambiar de dispositivo para continuar usando la aplicación sin inconvenientes.