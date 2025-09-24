WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de octubre: Chequea la lista AQUÍ

La aplicación dejará de funcionar en dispositivos con sistemas operativos antiguos. Revisa si tu equipo está en la lista.

A partir del 1 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de operar en varios modelos de celulares. La medida afectará a dispositivos con sistemas operativos antiguos, que ya no podrán recibir actualizaciones ni garantizar un funcionamiento seguro de la aplicación.

Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, la decisión responde a la necesidad de reforzar la seguridad, incorporar nuevas funciones y optimizar el rendimiento de la plataforma. Al no poder garantizar la experiencia en versiones muy antiguas, la compañía prefiere retirar el soporte.

Modelos que perderán acceso a WhatsApp:

Android 5.0 o inferior

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1.ª generación)

Huawei Ascend Mate 2

iOS 15.1 o anterior

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (si no fue actualizado más allá de iOS 12)

Si tienes uno de estos dispositivos, WhatsApp podría dejar de abrirse, mostrar errores o impedir el envío y recepción de mensajes. Además, no recibirás actualizaciones de seguridad, lo que incrementa el riesgo para tus datos personales.

QUÉ HACER SI TU CELULAR ESTÁ EN LA LISTA

Existen dos alternativas. La primera es verificar si tu equipo permite actualizar el sistema operativo a una versión más reciente. Si no es posible, deberás considerar cambiar de dispositivo para continuar usando la aplicación sin inconvenientes.