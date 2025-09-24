¡Después de 54 años! La NASA prepara nueva misión tripulada a la Luna

La NASA anunció que Artemis II, la segunda etapa de su programa de exploración lunar, podría despegar tan pronto como el 5 de febrero de 2026. Se trata de la primera misión con astronautas hacia la Luna en más de medio siglo, un viaje de diez días en el que se pondrán a prueba los sistemas de la nave Orión y del potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). El último viaje había sido del Apolo 17 en diciembre de 1972. Actualmente la agencia espacial destacó que la seguridad es la prioridad absoluta, pese al adelanto en el calendario respecto a la fecha inicial prevista para abril.

Un viaje más allá de la Luna

La tripulación estará conformada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense. Aunque no descenderán en la superficie, realizarán la primera travesía humana más allá de la órbita baja terrestre desde el Apolo 17 en 1972, alcanzando una altitud superior a las misiones pasadas. Durante el trayecto, también ejecutarán maniobras de aproximación con la etapa superior del cohete para ensayar futuros acoplamientos con módulos de aterrizaje.

Además de verificar los sistemas de vuelo, la misión tendrá un componente científico clave: los astronautas participarán en experimentos biomédicos para analizar los efectos de la microgravedad y la radiación sobre el cuerpo humano. Investigadores compararán muestras celulares cultivadas a partir de su sangre antes y después de la misión para obtener datos más precisos sobre el impacto de los viajes espaciales en la salud.

El retorno se realizará tras orbitar la Luna, con un reingreso a la atmósfera terrestre que representa uno de los momentos más críticos. La cápsula Orión descenderá en paracaídas hasta el océano Pacífico, frente a la costa de California. El éxito de Artemis II será determinante para preparar Artemis III, cuyo objetivo es el alunizaje de astronautas, aunque expertos advierten que esa fase difícilmente podría concretarse antes de 2027 debido a los retos técnicos y a la dependencia de la nave Starship de SpaceX.