Programación de Panamericana Televisión: noticieros, reportajes y series 2025

El histórico canal peruano mantiene en su parrilla una combinación de noticieros, reportajes de investigación, programas de entretenimiento y series internacionales que buscan atraer a públicos diversos.

Panamericana Televisión, uno de los canales más antiguos y reconocidos del Perú, continúa renovando su oferta televisiva en este 2025. Desde noticieros que marcan la agenda nacional hasta programas de entretenimiento y series clásicas, su programación refleja un equilibrio entre información, actualidad y entretenimiento.

Los noticieros que marcan la pauta

Entre los espacios más destacados se encuentran sus informativos: Buenos Días Perú, que inicia la mañana con noticias de coyuntura; 24 Horas en sus ediciones de mediodía, central, sabatina y dominical; y 2025 en 24 Horas, un espacio de análisis político y entrevistas que responde a la creciente demanda de información inmediata y en profundidad. Asimismo, el programa dominical Panorama continúa siendo referencia en periodismo de investigación con destapes que impactan en la agenda pública.

Reportajes y entretenimiento para todos

Además de sus noticieros, Panamericana Televisión apuesta por espacios que buscan llegar a diferentes públicos. El Dominical de Panamericana ofrece un repaso de los hechos más relevantes de la semana, mientras que ¡Paren Todo! y ¡Todo se Filtra! se posicionan en el segmento de entretenimiento con un estilo fresco y dinámico. A ello se suman producciones internacionales como Walker, Ranger de Texas, Los Milagros de Jesús, Kuma, la otra esposa y la clásica serie El Súper Agente 86, que completan una variada programación.

Con más de seis décadas de trayectoria, Panamericana Televisión mantiene su compromiso de informar y entretener al público peruano, reafirmando su lugar en la televisión nacional con contenidos que combinan actualidad, investigación y cultura popular.