Lima Infection llega a Left 4 Dead 2 ambientada en la capital peruana

La ciudad de Lima ahora tiene su versión apocalíptica dentro del videojuego Left 4 Dead 2 gracias a Lima Infection, la nueva campaña creada por Amauta Collective y Galy Software. El mod, disponible gratuitamente en Steam Workshop, permite a los jugadores recorrer calles y paisajes icónicos de la capital peruana mientras sobreviven a hordas de infectados.

El lanzamiento incluye cinco mapas principales y uno extra, todos inspirados en zonas reconocibles de Lima, con modos de juego cooperativo, supervivencia y versus. Además, incorpora nuevos infectados que representan personajes de la vida cotidiana limeña, packs de armas especiales y efectos visuales que reflejan la cultura local, ofreciendo una experiencia inmersiva y auténtica para los fanáticos del juego.

Para acceder a Lima Infection, los jugadores solo necesitan ingresar a la Steam Workshop del juego y hacer clic en “Suscribirse”, lo que descarga automáticamente los archivos necesarios. Luego, desde el apartado Add-ons, se activa la campaña y se selecciona desde Addon Campaigns para elegir el modo de juego y el mapa inicial, ya sea cooperativo, supervivencia o versus.

COMPATIBILIDAD Y RECOMENDACIONES

Si el mod no aparece, lo más común es que esté desactivado o exista un conflicto con otros mods instalados. Basta con deshabilitar los complementos conflictivos y reiniciar el juego para disfrutar de la experiencia completa de recorrer Lima mientras se lucha por sobrevivir a la infección.