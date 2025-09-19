ChatGPT se equivoca al resolver un problema matemático de Platón de hace 2 400 años

El asistente de inteligencia artificial ChatGPT fue puesto a prueba por un grupo de académicos de la Universidad de Cambridge con un reto histórico: resolver el problema de la cuadratura del cuadrado, una lección descrita por Platón en el año 385 a. C.. Sin embargo, en lugar de reproducir la solución registrada en los textos clásicos, la IA improvisó sobre la marcha y falló, mostrando un comportamiento más cercano al de un estudiante que al de una máquina perfecta.

IMPROVISACIÓN DE LA IA

En su intento de dar respuesta, ChatGPT optó por un enfoque algebraico, recurso inexistente en la época de Platón. Para los investigadores, este error no fue un fracaso, sino un reflejo de la forma en que un alumno moderno podría equivocarse: adaptando conceptos actuales a problemas antiguos.

El estudio, publicado en la Revista Internacional de Educación Matemática en Ciencia y Tecnología, destaca que la herramienta no devolvió la solución tradicional de Sócrates, sino que improvisó una respuesta que terminó siendo incorrecta, aunque cargada de creatividad.

UNA NUEVA PERSPECTIVA

Los académicos compararon este comportamiento con la teoría de la “zona de desarrollo próximo”, que señala la diferencia entre lo que un estudiante sabe y lo que puede aprender con apoyo. En este contexto, trabajar con ChatGPT podría servir como recurso pedagógico para estimular el pensamiento crítico de los alumnos.

Lejos de ser visto como una falla, los investigadores sugieren que la IA puede convertirse en una herramienta útil para que los estudiantes aprendan a evaluar, cuestionar y razonar, habilidades esenciales en las matemáticas y en el aprendizaje moderno.