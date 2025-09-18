Gemini: ¿Sabías que puedes transformar una foto en un sticker personalizado?

La inteligencia artificial de Google continúa expandiendo sus posibilidades. Esta vez, Gemini sorprende con una opción que permite a los usuarios convertir fotografías personales en stickers digitales listos para usar en chats y redes. Con esta novedad, el asistente de Google ingresa al terreno de la personalización gráfica, compitiendo directamente con aplicaciones que ofrecen emojis y avatares.

PASOS PARA CREAR TUS STICKERS PERSONALIZADOS

Para acceder a esta función debes iniciar sesión en Gemini con tu cuenta de Google y subir una foto en la sección Upload Photo. Luego podrás elegir entre nueve estilos disponibles: Pop Art, Retro Japanese Matchbox, Cartoon Dino, Pixel Art, Royal, Football Sticker, Claymation, Vintage Bollywood y Sticker Bomb.

El sistema genera ocho opciones distintas a partir de la imagen cargada. Si no estás satisfecho con alguna, puedes usar la opción Regenerate This Sticker para obtener una nueva versión personalizada.

CONSEJOS PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS

La plataforma recomienda seguir ciertas pautas para optimizar la creación de stickers con inteligencia artificial. Entre ellas:

- Comienza con instrucciones simples y añade detalles progresivamente.

- Sé específico: describe con precisión colores, acciones o contextos.

- Define composición y estilo visual para obtener la calidad deseada.

- Deja volar tu creatividad, ya que Gemini permite crear escenas surrealistas, cambiar fondos o añadir elementos inesperados.

Con estas herramientas, los usuarios podrán transformar cualquier imagen —desde una foto de su mascota hasta un retrato personal— en un sticker único para compartir en sus conversaciones digitales.