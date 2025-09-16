IOS 26: ¿Qué iPhones son compatibles con el nuevo sistema operativo de Apple?

Tras la presentación del nuevo IPhone 17 hace una semana, hace un par de horas Apple compartió un nuevo sistema operativo para los teléfonos de la empresa, el esperado IOS 26 que cuenta con una serie de características, pero no todos los celulares podrán acceder.

COMPATIBILIDAD CON EL SOFTWARE

De acuerdo a lo compartido por la compañía fundada por Steve Jobs no todos los aparatos móviles fabricados por la entidad podrán acceder a este software que hasta el momento ha tenido una acogida aceptable por parte de los usuarios.

Los teléfonos que podrán descargar este nuevo sistema operativo tendrán que ser desde los IPhones 11 en adelante, dejando totalmente finiquitados el IOS en los celulares de la gama X en atrás.

Cabe precisar que, especialistas en la marca recomiendan no descargar el nuevo software hasta después de dos semanas, ya que, mencionan que en los primeros días podrían registrarse una serie de errores. ¿Ya lo descargaste?