Así puedes hacer tu foto Polaroid con tu artista o celebridad favorita usando la IA de Google

Las redes sociales se han inundado de selfies estilo Polaroid donde personas aparecen junto a celebridades o seres queridos fallecidos, creadas mediante la inteligencia artificial de Google. Esta tendencia utiliza el modelo Nano Banana, parte de la versión Gemini 2.5 Flash, que mejora significativamente la calidad visual de las imágenes generadas con menos errores en proporciones, rostros y manos, además de efectos de luz más naturales y tonos creíbles.

La plataforma permite subir imágenes propias, una foto del usuario y otra del famoso o ser querido, para que la IA las combine de acuerdo a las instrucciones solicitadas. El realismo que alcanza y la estética retro de las fotografías han convertido esta tendencia en viral en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

Cómo crear tus propias Polaroids con IA

Para generar estas imágenes, los usuarios deben iniciar sesión en Gemini con acceso al modelo Flash 2.5, seleccionar la opción Nano Banana o Imagen en un nuevo chat, y agregar ambas fotografías. La instrucción clave recomendada es: "Crea una foto de estas dos personas que parezca tomada con una cámara Polaroid. Debe parecer una instantánea sin atención especial. Incluye un ligero desenfoque de movimiento y un flash en una zona oscura que se extienda uniformemente por toda la foto. No distorsiones los rostros".

Además deberás indicarle que "cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortina blanca. Nuestra pose será un abrazo. Cuida los detalles de los rostros, que sean exactos y se vean lo más real posible. Las indicaciones pueden darse en español, inglés u otros idiomas, y los usuarios pueden solicitar cambios específicos continuando la conversación con la IA.

Recomendaciones para mejores resultados

Expertos recomiendan comenzar con fórmulas simples e ir desarrollando la instrucción progresivamente. Es crucial usar indicaciones específicas y detalladas, cuantos más detalles se brinden, mejor podrá Gemini seguir las instrucciones. También se sugiere considerar aspectos de composición, estilo visual, calidad de imagen y relación de aspecto en las solicitudes.

La herramienta se destaca en crear objetos surrealistas y escenas únicas, permitiendo a los usuarios cambiar fondos, reemplazar objetos o agregar elementos según su imaginación. Esta tendencia combina el deseo humano de capturar momentos especiales con personas admiradas con la estética de fotografía instantánea Polaroid, haciendo ello posible mediante la IA.