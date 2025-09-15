¿Adiós a los funcionarios corruptos? Albania nombra a la primera "ministra" del mundo generada por IA

El avatar digital gestionará las licitaciones públicas con la promesa de erradicar la corrupción, aunque expertos advierten riesgos por falta de supervisión.

Albania se ha convertido en el primer país del mundo en designar a una ministra creada con inteligencia artificial. Se trata de Diella, un avatar digital que formará parte del gabinete del primer ministro Edi Rama y que tendrá bajo su mando la gestión y adjudicación de las contrataciones públicas.

¿SE PODRÁ ERRADICAR LA CORRUPCIÓN CON LA IA?

La presentación oficial se realizó durante una asamblea del Partido Socialista, donde Rama destacó que Diella es la primera integrante del gabinete sin presencia física, pues existe únicamente en formato virtual. Según explicó, este sistema digital asumirá la tarea de manejar todas las licitaciones estatales, un ámbito señalado durante años como foco de corrupción en el país.

El jefe de Gobierno afirmó que la naturaleza artificial de Diella la hace inmune a sobornos, amenazas o intereses ocultos. En su visión, este avance permitirá que Albania logre licitaciones “100 % libres de corrupción” y allane el camino hacia su objetivo de ingresar a la Unión Europea antes de 2030. Cabe recordar que los contratos públicos han sido señalados como una de las principales fuentes de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico y al contrabando de armas.

Sin embargo, la designación de Diella abre un debate global. Hasta ahora no se han detallado los datos empleados en su entrenamiento, las medidas de seguridad aplicadas ni si contará con supervisión humana. Investigaciones recientes, como las de Anthropic, han advertido que los modelos de IA más avanzados pueden sabotear mecanismos de control o filtrar información sensible.

Especialistas subrayan la necesidad de establecer protocolos de monitoreo y estándares internacionales de seguridad para evitar que el uso político de la IA genere más riesgos que beneficios. Aun así, la tendencia sigue en aumento: además de Albania, países como Ucrania han presentado sistemas similares, como Victoria Shi, la primera vocera gubernamental creada con IA.