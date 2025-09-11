The International 2025: peruano jugará partida decisiva en el mundial de Dota 2

La edición 2025 de The International, el campeonato mundial más importante de Dota 2, se juega en Hamburgo y tiene como sorpresa al equipo sudamericano Heroic, que logró clasificar al main event con el peruano Scofield en su roster. El jugador nacional, reconocido como uno de los mejores “support” de la región, buscará mantenerse en competencia tras una ajustada fase de grupos y un tropiezo inicial en el cuadro principal.

SCOFIELD, LA ESPERANZA PERUANA

Elvis “Scofield” De la Cruz Peña debutó en The International en 2019 con Infamous, donde alcanzó el top 8 mundial y un premio de 800 mil dólares. Posteriormente, en 2020, se convirtió en el primer sudamericano en alcanzar los 10,000 MMR, consolidando su reputación como referente del e-sport. Con Beastcoast también tuvo participaciones destacadas en 2021 y 2023, aunque sin llegar a instancias finales. En 2024 se sumó a Heroic, con el que ahora protagoniza una nueva oportunidad en el certamen más prestigioso de Dota 2.

En este 2025, Heroic superó a rivales como Boom Esports y Wildcard, además de imponerse a Tundra Esports y Yakutoi Brothers en la fase de grupos. Sin embargo, en el inicio del main event, PVISION los derrotó y obligó al equipo de Scofield a pasar a la llave de perdedores, donde se definirá su permanencia.

DUELO TODO O NADA

La partida decisiva será mañana 12 de setiembre a las 3 a.m. (hora peruana) frente a Tundra Esports. Si Scofield y Heroic logran repetir la hazaña de la fase de grupos, seguirán en la competencia mundial. De lo contrario, cerrarán su participación como uno de los mejores ocho equipos del torneo.

The International 2025 culminará el 14 de setiembre y reparte un premio acumulado de 2.5 millones de dólares, consolidando su estatus como uno de los eventos más importantes en la escena de los deportes electrónicos.