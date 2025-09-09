Tecnología

Bandai IA: guía paso a paso para crear tu figura 3D con Gemini Nano Banana

Con Gemini Nano Banana, los usuarios ya pueden convertir sus fotos en modelos 3D hiperrealistas inspirados en el estilo Bandai.

La llamada tendencia Bandai IA combina la creatividad de la inteligencia artificial con la estética del coleccionismo japonés. La propuesta es simple pero impactante: una figura personalizada a escala 1/6, con base acrílica y empaquetada en una caja que imita a las de la marca Bandai.

Este fenómeno ha convertido en realidad el sueño de muchos fanáticos: tener su propia versión en miniatura, renderizada con detalles hiperrealistas y pensada para mostrarse en vitrinas digitales o incluso como animaciones 3D.

Cómo crear tu figura con Gemini Nano Banana

Si quieres unirte a esta moda, el proceso es sencillo. Aquí el paso a paso con Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana):

  • Accede a la herramienta Gemini Nano Banana desde la versión Flash Image.
  • Sube tu foto clara y bien iluminada para obtener mejores resultados.

Introduce el prompt detallado. Ejemplo:

“Crea una figura comercializada a escala 1/6 del personaje de la foto, estilo realista, con base acrílica transparente y caja estilo Bandai con ilustración original.”

  • Genera varias versiones y selecciona la que tenga mejores acabados en manos, base y empaque.
  • Refina los detalles usando indicaciones adicionales como “PVC realista”, “iluminación de estudio” o “sombra suave”.
  • En minutos tendrás tu figura Bandai IA en 3D, lista para compartir en redes sociales o guardar como colección personal.

Apps móviles para complementar tu figura IA

Además de Gemini, existen aplicaciones móviles que amplían la experiencia:

  • YouCam Video (Android/iOS): permite aplicar filtros animados como “Figura Estudio”, “Deporte” o “Trabajo”, generando clips en tiempo real donde tu retrato aparece convertido en figura IA.
  • YouCam AI Pro: ideal para crear modelos estáticos con acabado tipo PVC. Solo debes subir una foto, aplicar el estilo “Miniatura de PVC” y generar la figura. Incluso puedes usar la opción Imagen a Video para animar tu creación y producir un recorrido visual estilo comercial de Bandai.

Consejos para lograr resultados profesionales

Si buscas que tu figura IA luzca como una pieza de vitrina, ten en cuenta estos tips:

  • Añade en el prompt las palabras clave “PVC realista” y “escala 1/6”.
  • Pide “luz de estudio” y “fondo neutro” para dar sensación de producto comercial.
  • No olvides la caja estilo Bandai, con gráficos 2D planos, para reforzar la estética coleccionista.
  • Convierte la imagen en video 360° con apps de animación para destacar la figura en redes sociales.

Con estas herramientas, la tendencia Bandai IA deja de ser exclusiva de expertos en diseño 3D y se convierte en un juego creativo al alcance de todos. Hoy, en cuestión de minutos, cualquiera puede diseñar su propia figura de acción personalizada y presumirla en el universo digital.


