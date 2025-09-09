iPhone 17: estas son las características que lo convierten en el más potente de su gama

Apple volvió a elegir septiembre para presentar su nueva generación de dispositivos. Esta vez, el protagonismo recayó en el iPhone 17, el modelo base de la familia que, pese a mantener un diseño familiar, suma cambios esperados por años. El lanzamiento también incluyó los iPhone 17 Pro y la novedad de la gama, el iPhone Air.

El iPhone 17 mantiene su posición como el más económico de la línea, sin modificar el precio respecto al año pasado. No obstante, incorpora novedades que lo hacen más atractivo frente a generaciones anteriores, marcando un salto significativo en experiencia de uso.

Pantalla más grande y con ProMotion

Uno de los principales cambios está en la pantalla, que pasa de 6,1 a 6,3 pulgadas, igualando así las dimensiones del iPhone 16 Pro. El panel es un LTPO Super Retina XDR OLED con brillo máximo de 3.000 nits y recubierto por la nueva generación de Ceramic Shield, tres veces más resistente a los arañazos según Apple.

Pero el cambio más celebrado es la llegada de la tecnología ProMotion de 120 Hz, que antes solo estaba en los modelos Pro. Esto permitirá un desplazamiento más fluido, especialmente al navegar por la interfaz de iOS 26 o ejecutar aplicaciones exigentes, ofreciendo una experiencia visual más inmersiva.

Chip A19 y conectividad mejorada

El rendimiento también se refuerza con el procesador Apple A19 fabricado en 3 nanómetros. Este chip promete un 50 % más de potencia que el A15 Bionic y duplica la capacidad gráfica, integrando además un Neural Engine de 16 núcleos que potencia procesos de inteligencia artificial bajo el ecosistema de Apple Intelligence.

El dispositivo estará disponible en 256 GB y 512 GB, mientras que la versión Pro alcanza hasta 2 TB. Otra novedad es el chip N1, desarrollado por Apple para mejorar conectividad en WiFi 7, Bluetooth 5.3 y AirDrop, dejando atrás la dependencia de fabricantes externos.

Sistema de cámaras actualizado

El iPhone 17 mantiene la disposición vertical de sus cámaras, pero con mejoras notables: un sensor principal de 48 MP con soporte para ultra gran angular y macro, un telefoto de 12 MP con zoom óptico 2x y una cámara frontal True Depth de 12 MP. Todo con capacidad de grabación en 4K y compatibilidad con Dolby Vision.

El nuevo iPhone 17 se podrá reservar desde el 12 de septiembre a un precio de 959 euros, consolidándose como la opción de entrada de Apple que ahora sí incorpora características antes reservadas a sus modelos más caros.