Así puedes convertir tu foto en una figura de acción super realista con Gemini

El editor de imágenes por IA permite transformar cualquier foto en una figura a escala 1/7, con caja y detalles realistas.

Convertir una simple foto en una figura de acción al estilo Bandai ya es posible gracias al editor de imágenes de Gemini. Esta herramienta de inteligencia artificial, que funciona incluso en su versión gratuita, ofrece la posibilidad de generar un muñeco realista del personaje que aparezca en la foto, acompañado de su caja y colocado en un escenario detallado.

SIGUE ESTOS PASOS

El proceso es sencillo: primero debes elegir una imagen del personaje, persona, dibujo o mascota que quieras transformar. Cuanto más clara sea la postura y expresión en la foto, mejor será el resultado final, ya que Gemini tomará esa referencia para dar vida a la figura.

Después, debes dirigirte a la interfaz de Gemini 2.5 Flash Image desde Nano Banana. Basta con subir la imagen al editor y utilizar un prompt específico:

Crea una figura comercializada a escala 1/7 del personaje de la foto, en un estilo y entorno realistas. Coloca la figura sobre la mesa de un ordenador, utilizando una base circular de acrílico transparente sin ningún texto. En la pantalla del ordenador, muestra el proceso de modelado ZBrush de la figura, que también debe tener las mismas facciones de la foto. Junto a la pantalla del ordenador, coloca una caja de embalaje de juguete estilo Bandai impresa con la ilustración original, y con unos colores parecidos a los del personaje. En la caja debe poner como nombre “[Nombre]”.

En pocos segundos, Gemini generará la imagen. El único ajuste necesario es cambiar el nombre de la caja por el que prefieras. Además, puedes modificar elementos del prompt, como el color del empaque o el fondo de la escena.

El sistema también funciona con dibujos descargados de Internet, por lo que es posible crear figuras basadas en personajes de anime o cómics. La única restricción es que no permite utilizar fotos de personas reales tomadas de la web.