Promperú anuncia planificador de viajes con inteligencia artificial para impulsar el turismo

Promperú presentó su nueva apuesta digital: un planificador de viajes con inteligencia artificial (IA) diseñado para revolucionar la manera en que los turistas organizan sus visitas al Perú. La iniciativa, anunciada durante la primera edición presencial del Turismo In Summit 2025, busca brindar experiencias únicas y personalizadas que se adapten a las motivaciones culturales, gastronómicas o de aventura de cada viajero.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PLANIFICADOR DE VIAJES CON IA?

La directora de Promoción de Turismo de Promperú, María del Sol Velásquez García, explicó que el sistema interactuará directamente con el usuario para conocer sus intereses:

¿Qué te motiva?

¿Qué te gusta?

¿Qué quieres descubrir?

¿Qué ruta prefieres: cultural, gastronómica o literaria?

Con estas respuestas, la plataforma generará itinerarios exclusivos que reflejen los deseos de cada turista. Además, permitirá recopilar información estratégica para diversificar destinos y fortalecer el turismo receptivo en el país.

LANZAMIENTO Y PROYECCIONES

El planificador tendrá una fase piloto en diciembre y estará alojado en PerúTravel, portal oficial de turismo. En su inicio, funcionará en dos idiomas, con planes de ampliarse rápidamente a más lenguas y destinos internacionales en un plazo aproximado de dos meses.

Velásquez García destacó que esta innovación digital no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también servirá como herramienta táctica para la toma de decisiones en la promoción turística. El proyecto refleja la apuesta de Promperú y el MINCETUR por dotar al sector de soluciones tecnológicas que respondan a las exigencias del viajero moderno.