¿Google Translate destrona a Duolingo? Lanza nueva función con IA para aprender idiomas

Google sigue evolucionando su aplicación de traducción y ahora incorpora “Práctica”, una función diseñada para que los usuarios puedan entrenar un idioma en contextos reales y cotidianos. A diferencia de otras plataformas, no enseña desde cero, sino que perfecciona los conocimientos previos con ejercicios dinámicos basados en las necesidades de cada persona.

CÓMO FUNCIONA LA OPCIÓN “PRÁCTICA ”

El botón aparece dentro de la app, al mismo nivel que la cámara o el modo de conversación. Una vez activado, el usuario debe elegir el idioma que quiere practicar y responder a una breve pregunta sobre su motivación: viajar, trabajar o comunicarse con amigos y familiares. Con esta información, la inteligencia artificial de Google genera lecciones personalizadas y adaptadas al contexto.

Los ejercicios se presentan en forma de tarjetas que simulan situaciones reales, como confirmar una reserva de hotel o mantener una breve charla. Cada práctica se enfoca en vocabulario y expresiones útiles para desenvolverse en escenarios cotidianos, reforzando así la fluidez del aprendiz.

DISPONIBILIDAD Y EXPECTATIVAS

La función aún se encuentra en fase de despliegue y llegará progresivamente a los usuarios de todo el mundo durante las próximas semanas y meses. Si no aparece en tu aplicación, bastará con esperar a futuras actualizaciones.

Con esta apuesta, Google no solo amplía las posibilidades de su traductor, sino que se acerca a modelos de aprendizaje más interactivos y personalizados, compitiendo directamente con plataformas especializadas como Duolingo.