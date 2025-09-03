¿Google Translate destrona a Duolingo? Lanza nueva función con IA para aprender idiomas

Google sigue evolucionando su aplicación de traducción y ahora incorpora “Práctica”, una función diseñada para que los usuarios puedan entrenar un idioma en contextos reales y cotidianos. A diferencia de otras plataformas, no enseña desde cero, sino que perfecciona los conocimientos previos con ejercicios dinámicos basados en las necesidades de cada persona.
CÓMO FUNCIONA LA OPCIÓN “PRÁCTICA”
El botón aparece dentro de la app, al mismo nivel que la cámara o el modo de conversación. Una vez activado, el usuario debe elegir el idioma que quiere practicar y responder a una breve pregunta sobre su motivación: viajar, trabajar o comunicarse con amigos y familiares. Con esta información, la inteligencia artificial de Google genera lecciones personalizadas y adaptadas al contexto.
Los ejercicios se presentan en forma de tarjetas que simulan situaciones reales, como confirmar una reserva de hotel o mantener una breve charla. Cada práctica se enfoca en vocabulario y expresiones útiles para desenvolverse en escenarios cotidianos, reforzando así la fluidez del aprendiz.
DISPONIBILIDAD Y EXPECTATIVAS
La función aún se encuentra en fase de despliegue y llegará progresivamente a los usuarios de todo el mundo durante las próximas semanas y meses. Si no aparece en tu aplicación, bastará con esperar a futuras actualizaciones.
Con esta apuesta, Google no solo amplía las posibilidades de su traductor, sino que se acerca a modelos de aprendizaje más interactivos y personalizados, compitiendo directamente con plataformas especializadas como Duolingo.