WhatsApp con inteligencia artificial: cómo cambiar tus mensajes a un tono más profesional

WhatsApp presentó una nueva función basada en inteligencia artificial generativa que promete cambiar la forma de comunicarnos en la aplicación. Se trata de Write Help, un asistente que reescribe los mensajes adaptando su tono al contexto: desde un estilo profesional para entornos laborales, hasta uno más divertido o empático para conversaciones informales o delicadas.

¿CÓMO FUNCIONA?

La herramienta estará disponible inicialmente en inglés y podrá activarse con un nuevo ícono de lápiz con estrella, ubicado junto a los de emoji y gif. Una vez activada, el usuario podrá elegir entre cuatro opciones principales:

1. Reformular: reescribe el texto de forma neutra, mejorando la gramática.

2. Profesional: convierte el mensaje en una versión concisa y formal.

3. Divertido: añade un tono más ligero y creativo.

4. Empático: ofrece una redacción con mayor sensibilidad.

La función se integra directamente con Meta AI, el chatbot de la compañía, y busca aumentar la utilidad de la aplicación para sus más de 2 000 millones de usuarios en el mundo.

EL RETO DE LA PRIVACIDAD

La llegada de inteligencia artificial a WhatsApp despierta interrogantes sobre la seguridad y confidencialidad de los mensajes. Meta aseguró que la herramienta funciona con su tecnología patentada Private Processing, que procesa el texto en un entorno aislado sin exponerlo a terceros ni a la propia empresa.

WhatsApp añadió que trabajó con especialistas en ciberseguridad desde el inicio del proyecto y sometió la herramienta a auditorías independientes del NCC Group y Trail of Bits, que publicaron informes favorables sobre la solidez del sistema. Aun así, la compañía reconoce que el debate sobre cómo equilibrar innovación tecnológica y privacidad seguirá presente a medida que se expanda el uso de esta función.