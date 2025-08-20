Polémico: La Casa Blanca abre cuenta en TikTok en medio de amenazas de prohibición

El primer video, un montaje de 27 segundos con imágenes de Trump acompañado de un discurso de 2016, superó rápidamente las 600 mil reproducciones y marcó el debut de la Casa Blanca en una aplicación que el propio mandatario ha cuestionado por motivos de seguridad nacional.

ESTRATEGIA PARA LLEGAR A NUEVAS AUDIENCIAS

Según la secretaria de prensa Karoline Leavitt, la Casa Blanca busca “comunicar los éxitos históricos del presidente Trump al mayor número posible de audiencias”. Recordó además que durante la campaña electoral el mandatario ya había recurrido a TikTok para captar al electorado joven, donde sus mensajes lograron amplia difusión. En sus primeras horas, la cuenta superó los 90 mil seguidores y ya publicó dos videos.

El lanzamiento ocurre mientras persiste la amenaza de veto a TikTok, propiedad de ByteDance. La administración Trump reiteró que no descarta una prohibición definitiva si la empresa china no logra vender sus operaciones en Estados Unidos antes de la fecha límite.

CONFLICTO QUE SIGUE ABIERTO

En 2024, el entonces presidente Joe Biden firmó una ley que obligaba a la venta de TikTok o su bloqueo en territorio estadounidense. Sin embargo, al asumir el poder, Trump pospuso la medida mediante una orden ejecutiva y extendió el plazo en dos ocasiones, hasta el próximo 17 de septiembre.

Las conversaciones con posibles compradores se han visto obstaculizadas por las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, que rechazó un acuerdo tras el anuncio de nuevos aranceles a productos chinos. Por ahora, no está claro si Trump concederá más tiempo a la aplicación o si cumplirá su amenaza de prohibirla en todo el país.