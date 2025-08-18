Perú se corona campeón mundial de Pokémon Unite 2025 tras vencer a Japón

Perú sigue siendo clave. El equipo peruano ganó el título en el World Championships 2025 en California.

El nombre de Perú quedó grabado en la historia de los deportes electrónicos. El equipo Perú Unite se consagró campeón mundial de Pokémon Unite en el Pokémon World Championships 2025, celebrado en California, Estados Unidos.

La escuadra nacional llegó al certamen como clasificada de la región Latinoamérica Sur y confirmó su favoritismo con un rendimiento impecable que la llevó hasta la gran final, donde se quedó con el título.

Aunque este es el primer campeonato mundial para Perú, el camino ya venía trazado. En 2023, el Team Perú alcanzó el top 8, y en 2024, el equipo Fusion llegó al top 4. Estos resultados sentaron las bases del triunfo histórico alcanzado este año.

El roster campeón estuvo integrado por Anemo, DrakenN, Khea, Tempo y Zynus, jugadores con amplia experiencia internacional. Varios de ellos ya habían enfrentado a Zeta Division de Japón en una final previa, lo que fortaleció su preparación para este desafío.

¿Qué es Pokémon Unite?

Se trata de un videojuego multijugador en línea del género MOBA (arena de batalla en línea), similar a títulos como Dota 2 o League of Legends. En cada partida, dos equipos de cinco jugadores compiten durante 10 minutos para acumular la mayor puntuación.

La dinámica combina acción y estrategia: los jugadores derrotan Pokémon salvajes, suben de nivel y coordinan tácticas para impedir que sus rivales anoten. Además, incorpora a varios de los personajes más icónicos de la saga, lo que lo hace especialmente atractivo para los fanáticos de Pokémon.