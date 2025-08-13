Día del Niño: Google presenta soluciones para seguridad digital infantil con cuentos IA y apps seguras

Google Perú presentó un paquete de herramientas gratuitas para ayudar a padres a supervisar la experiencia digital de sus hijos, coincidiendo con la celebración del Día del Niño. Las soluciones, enfocadas en seguridad, creatividad y control parental, responden a la creciente integración de tecnología en la vida infantil.

Herramientas creativas y de control

La novedad Storybook en Gemini permite crear cuentos animados personalizados mediante IA genera hasta 10 páginas ilustradas con diversos estilos (cómic, acuarela) e incluye narración audible al ingresar indicaciones textuales o subir imágenes inspiradoras.

Paralelamente, Family Link ofrece gestión parental en dispositivos móviles, que establece límites de tiempo de pantalla, aprueba/bloquea descargas de apps, rastrea ubicación en tiempo real y filtra contenido inapropiado vinculando cuentas del adulto y el menor.

Plataformas seguras y educación digital

YouTube Kids proporciona entorno controlado con algoritmos de filtrado que permiten crear perfiles personalizados, bloquear videos específicos y configurar temporizadores de uso. Adicionalmente, el programa "Sé Genial en Internet" emplea juegos como Interland, con cuatro mundos temáticos, para enseñar seguridad digital mediante desafíos sobre protección de datos privados, detección de fraudes y comunicación responsable en línea.

Google enfatiza que estas herramientas requieren supervisión parental activa y balance en el tiempo de exposición. La compañía afirma que su Centro de Seguridad ofrece recursos adicionales para familias peruanas, aunque insiste en que los controles técnicos deben acompañarse de diálogo y educación constante.