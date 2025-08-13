Tres funciones de Google Maps que facilitan tus recorridos a pie, en bicicleta o en transporte público

La app ofrece herramientas como Live View, rutas personalizadas y datos en tiempo real para que moverte por la ciudad sea más fácil y seguro.

Estar en una ciudad desconocida, rodeado de edificios y tiendas, sin saber si tu destino está a la izquierda o a la derecha, puede ser desconcertante. En estos casos, Google Maps ofrece una función clave: Live View.

Para usarla, basta con marcar un destino en la aplicación, seleccionar la opción de ir a pie y elegir Live View. Apuntando con la cámara del celular, aparecerán flechas virtuales sobre la imagen real del camino, indicando la dirección correcta.

No obstante, esta herramienta de realidad aumentada es solo una de las funciones que la app pone a disposición de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

PEATONES

Para peatones, además de planificar rutas y orientarse con Live View, es posible personalizar recorridos para evitar cuestas empinadas o elegir trayectos accesibles para personas en silla de ruedas. También se puede compartir la ubicación en tiempo real con familiares o amigos para mayor seguridad.

CICLISTAS O USUARIOS DE SCOOTERS

Para ciclistas, la aplicación sugiere rutas que priorizan ciclovías, calles tranquilas y caminos seguros, además de mostrar el desnivel total del trayecto. Incluso indica estaciones de arriendo de bicicletas cercanas, su disponibilidad y, en algunos casos, el costo estimado.

BUSES

En transporte público, Google Maps combina opciones como autobús, metro, tren, tranvía o ferry en una sola búsqueda. Muestra el tiempo de viaje, el número de transbordos y el costo estimado, cuando está disponible. Además, brinda información en tiempo real sobre retrasos, desvíos o interrupciones, y permite ubicar paradas o estaciones cercanas con solo escribir su nombre.