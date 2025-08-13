Xiaomi presentará el Redmi Note 15 Pro este mes con versión satelital

El fabricante chino confirma que su nueva serie llegará en agosto, con un modelo que ofrecerá comunicación fuera de cobertura.

Xiaomi ha confirmado que su nueva serie Redmi Note 15 será presentada este mes de agosto, marcando la renovación anual de una línea que, desde 2013, se ha posicionado como una de las más exitosas del mercado chino. De acuerdo con datos recientes, los Redmi Note 14 se convirtieron en el teléfono más vendido de origen chino en todo el mundo durante el primer semestre de 2025, lo que genera altas expectativas sobre la siguiente generación.

Tecnología satelital, pero no para todos

Entre los modelos anunciados, el Redmi Note 15 Pro+ destacará por integrar comunicación bidireccional por satélite, una función que la compañía ya había estrenado en su buque insignia Xiaomi 14 Ultra. Este sistema permite enviar y recibir mensajes de texto y voz, así como compartir ubicación en zonas sin cobertura móvil, y según la marca, ofrece una velocidad un 60% mayor que soluciones de otras empresas. Sin embargo, filtraciones apuntan a que esta capacidad no estará disponible en toda la gama, sino en una edición específica.

Fuentes en redes sociales chinas como Weibo señalan que el modelo con esta característica sería el Redmi Note 15 Pro+ Satellite Edition, el primero de la línea en contar con mensajería vía BeiDou. La certificación de un dispositivo con número de modelo ‘25104RADAC’ refuerza esta versión, aunque la compañía no ha confirmado oficialmente los detalles. En paralelo, otro equipo que incorporaría esta tecnología sería el plegable Xiaomi MIX Flip 3, actualmente identificado bajo el nombre clave “Pixiu”.

Con precios que suelen ubicarse entre los 150 y 450 euros, la familia Redmi Note compite en el segmento de gama media ofreciendo características avanzadas a un costo más contenido. La presentación oficial de la serie está prevista para las próximas semanas, momento en el que se conocerán las especificaciones completas y la disponibilidad de cada variante.