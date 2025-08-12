Bloqueo de celulares robados en Perú: verifica su estado con OSIPTEL IMEI

Perú ha reforzado la lucha contra el robo y comercio ilegal de celulares mediante un sistema que bloquea automáticamente los dispositivos reportados por su número IMEI, el cual puedes verificar fácilmente con OSIPTEL.

¿Cómo funciona el bloqueo de celulares robados?

Registro en Renteseg y bloqueo inmediato

Desde abril de 2024, los equipos denunciados como robados o perdidos son bloqueados de inmediato en todas las redes operadoras gracias al sistema Renteseg (Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad).

Bloqueo progresivo de más de 1.5 millones de equipos con historial negativo

El 21 de abril de 2025, el Ministerio del Interior y OSIPTEL reactivaron el bloqueo de celulares que no estaban inscritos en la “lista blanca” del Renteseg y que mostraban uso reiterado de IMEI alterado o clonado.

Primera etapa: más de 130 000 celulares bloqueados desde el 3 de junio de 2025

En una primera fase, OSIPTEL bloqueó más de 130 000 equipos con historial negativo o sin registro en Renteseg.

Hasta junio de 2025: más de medio millón de equipos bloqueados

Según informaciones oficiales, a mediados de junio ya se habían bloqueado más de 500 000 celulares con IMEI no autorizados o asociados a usuarios con historial negativo.

Cómo verificar el estado de tu IMEI

Marca *#06# en tu celular para conocer tu IMEI lógico.

Luego, accede al portal oficial Checa tu IMEI – OSIPTEL para consultar si tu dispositivo ha sido reportado como robado, perdido, clonado o inválido.

¿Qué hacer si tu celular es bloqueado por error?

Recibirás un SMS con aviso de bloqueo, y tendrás hasta 2 días hábiles para responder y regularizar la situación ante tu operadora.

Acude a la tienda donde compraste el equipo o a una oficina de OSIPTEL, llevando tu celular, documento de identidad, y comprobante de compra. Podrás firmar una declaración jurada si el IMEI no ha sido alterado, para que se registre en la lista blanca y se desbloquee.