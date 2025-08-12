Microsoft alerta sobre empleos en riesgo por el aumento del uso de la inteligencia artificial

Un estudio de Microsoft advierte que algunas ocupaciones podrían transformarse drásticamente con el avance de la inteligencia artificial generativa. El análisis identifica que labores como traducción, escritura, historia y atención al cliente están entre las más expuestas, ya que gran parte de sus tareas se ajustan a las capacidades actuales de esta tecnología. Incluso áreas que requieren alto nivel académico, como el periodismo o el análisis gerencial, no están exentas de esta tendencia.

Los trabajos más vulnerables y los que parecen a salvo

El informe, basado en más de 200 000 interacciones reales con Copilot y datos ocupacionales, concluye que los puestos dependientes del manejo de información —como ventas, matemáticas o programación— figuran entre los más sensibles al cambio. En contraste, empleos que demandan destrezas manuales y manejo de maquinaria, como operadores de dragas o técnicos en plantas de agua, muestran un bajo nivel de exposición. Sin embargo, expertos como Jensen Huang, de Nvidia, señalan que ningún sector quedará completamente intacto: la clave será saber integrar la IA en las rutinas laborales.

La investigación también resalta que la exposición no implica un reemplazo inmediato, sino un cambio en la forma de trabajar. Tareas de redacción, investigación o comunicación podrían automatizarse parcialmente, pero no al punto de sustituir la totalidad de una profesión. Este fenómeno, advierten, ya influye en las decisiones de estudiantes y recién graduados, que buscan carreras más resilientes ante la automatización, aunque incluso sectores en crecimiento, como la educación, podrían verse reconfigurados.

Por otro lado, algunas industrias con menor exposición tecnológica están en expansión, especialmente en el ámbito de la salud, con una alta demanda proyectada para cuidados domiciliarios y asistencia personal. Los autores del estudio recuerdan que su análisis se limita a modelos de lenguaje y no contempla otros tipos de IA que podrían impactar trabajos físicos, como el transporte o la operación de vehículos pesados.