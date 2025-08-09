El NASA Space Apps Challenge 2025 se realizará en Ica en octubre

El Perú es clave. Este año la ciudad de Ica se convertirá en la sede del NASA Space Apps Challenge, reconocida como la hackathon más grande del mundo, un evento patrocinado por la Universidad Continental y Continental Florida University en alianza con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Senaju.

En este hackatón los participantes transforman estos retos en propuestas de software y desarrollos digitales que abordan problemas tanto de la Tierra como del espacio.

El evento reúne a miles de codificadores, científicos, diseñadores, creadores e innovadores de diversos países para poner a prueba su creatividad y conocimientos, resolviendo desafíos reales con base en datos abiertos de la NASA.

¿Cómo participar?

Para ser parte de esta experiencia, los participantes deben registrarse en www.spaceappschallenge.org, elegir su ciudad y formar un equipo de hasta cuatro personas.

Cabe señalar que, la edición 2025 en Ica llega bajo el lema “Learn, launch, lead” (aprende, crea y lidera), donde el NASA Space Apps Challenge se realizará de forma descentralizada y presencial los días 4 y 5 de octubre en las seis ciudades donde la Universidad Continental está presente.

Junto a Ica, Continental también promoverá esta hackatón en las ciudades de Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancayo y Lima.