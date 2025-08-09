Google añade nuevas herramientas a Gemini para mejorar el aprendizaje de los estudiantes

Google anunció una suscripción gratuita por un año a su plan Google AI Pro para estudiantes de Estados Unidos, Japón, Indonesia, Corea del Sur y Brasil, con el objetivo de optimizar su rendimiento académico mediante inteligencia artificial.

Paralelamente, lanzó globalmente nuevas herramientas educativas integradas en Gemini, diseñadas para fomentar pensamiento crítico y eficiencia en el estudio. Se tratan de tres funciones innovadoras para todos los usuarios:

- Aprendizaje Guiado: Descompone temas complejos paso a paso, actuando como tutor personalizado para desarrollar comprensión profunda.

- Recursos visuales integrados: Incluye automáticamente diagramas, imágenes y videos de YouTube en respuestas sobre conceptos como fotosíntesis o biología celular.

- Preparación para exámenes: Genera tarjetas didácticas, guías de estudio y cuestionarios interactivos basados en materiales de clase.

Beneficios de AI Pro

La suscripción gratuita incluye acceso ampliado a:

- Gemini 2.5 Pro: Modelo avanzado para redacción e investigación con carga de imágenes.

- Deep Research: Reportes personalizados sintetizados de cientos de fuentes.

- NotebookLM: Organizador de ideas con capacidad quintuplicada para resúmenes de audio/video.

- Veo 3: Conversión de texto o fotos a videos de 8 segundos con sonido.

- Jules: Asistente de codificación asincrónico para corrección y desarrollo de proyectos.

Almacenamiento y propósito

El paquete añade 2 TB de almacenamiento para proyectos académicos. Los estudiantes de los países elegibles pueden registrarse desde la aplicación Gemini, donde todas las funciones están disponibles para potenciar tareas, estudios y redacción. Las nuevas herramientas buscan transformar la interacción con contenido complejo mediante adaptación pedagógica y multimodalidad visual.