¿ChatGPT-5 ya está disponible? OpenAI lanza su IA más avanzada y gratuita para todos

OpenAI acaba de presentar ChatGPT-5, la nueva generación de su modelo de inteligencia artificial generativa, que desde ahora estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios. Según la empresa, este modelo representa “un gran salto” respecto a versiones anteriores, acercándose por primera vez a lo que sus creadores consideran una verdadera inteligencia artificial experta. Actualmente, más de 700 millones de personas utilizan esta herramienta cada semana en todo el mundo.

Una IA más rápida, confiable y experta

Según Sam Altman, CEO de OpenAI, ChatGPT-5 es el primer modelo que realmente se siente como hablar con un profesional con doctorado, en comparación con GPT-3 (nivel escolar) o GPT-4 (nivel universitario). Michelle Pokrass, del equipo de desarrollo, explicó que la nueva versión es especialmente efectiva como agente autónomo para resolver tareas complejas. Además, se ha optimizado su comportamiento para reducir errores, mejorar la honestidad en las respuestas y evitar usos perjudiciales.

Capaz de programar, escribir y hasta enseñar idiomas

Uno de los avances más destacados es la función vibe-coding, que permite crear aplicaciones de software a pedido. Durante la presentación, OpenAI mostró cómo ChatGPT-5 puede generar una app para aprender francés en pocos pasos. También se destacó su rendimiento en áreas clave como programación, redacción profesional y atención médica, superando a competidores como Google y Microsoft en estos rubros.

Acceso libre y alianza con el gobierno de EE. UU.

El nuevo modelo no solo está disponible sin costo para usuarios individuales, sino que también será accesible para empleados federales de Estados Unidos. OpenAI anunció un acuerdo con la Administración de Servicios Generales para que los organismos del Poder Ejecutivo puedan utilizar ChatGPT Enterprise por apenas un dólar al año. Paralelamente, la empresa lanzó dos modelos adicionales de IA generativa personalizable, llamados gpt-oss-120b y gpt-oss-20b, para competir globalmente en el desarrollo de inteligencia artificial abierta y segura.

El camino hacia la IAG sigue avanzando

Aunque Altman reconoce que ChatGPT-5 aún no es una inteligencia artificial general (IAG), considera que el modelo marca un hito crucial hacia ese objetivo. “Todavía no aprende de forma autónoma a partir de nuevas experiencias, pero estamos cada vez más cerca”, afirmó. Con esta nueva versión, OpenAI refuerza su liderazgo en el campo de la IA generativa, y deja claro que la carrera tecnológica global está lejos de terminar.