Apple incorpora tecnología de detección de desnudez en videollamadas

La nueva herramienta en FaceTime pausa el audio y video ante posibles contenidos sensibles y busca prevenir exposiciones no deseadas.

Una nueva función en FaceTime congela automáticamente el audio y el video si se detecta que una persona empieza a desvestirse durante una llamada. El sistema advierte al usuario y ofrece la opción de finalizar o continuar con la videollamada.

Apple continúa incorporando mecanismos de protección en su ecosistema digital. Aunque no fue mencionada durante el evento de presentación de iOS 26, una función incluida en la versión beta del sistema operativo ha generado atención en redes sociales. Se trata de una herramienta que detiene automáticamente las videollamadas de FaceTime si detecta comportamientos considerados delicados, como el inicio de un posible desnudo.

Control preventivo en tiempo real

Según el conocido creador de contenido iDeviceHelp, la función aparece en la beta para desarrolladores de iOS 26 y se activa en tiempo real cuando el sistema identifica que una persona comienza a quitarse la ropa. En ese momento, FaceTime pausa el audio y la imagen de la llamada y despliega una advertencia en pantalla. El usuario debe decidir si desea reanudar la comunicación o darla por concluida. Este tipo de respuesta automática apunta a prevenir la exposición no deseada de contenido explícito.

La característica forma parte de una serie de medidas que Apple ha venido implementando en los últimos años para proteger a sus usuarios, en especial a menores de edad. De hecho, la empresa ya había anunciado que integraría funciones de detección de contenido sensible tanto en imágenes como en videollamadas. No obstante, lo que sorprende es que esta nueva herramienta no estaría restringida exclusivamente a perfiles infantiles, sino que, al menos en esta fase de prueba, se aplicaría de forma general.

Por el momento, no hay confirmación oficial de que esta función llegue a la versión estable de iOS 26, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre. Sin embargo, se espera que la beta pública, que se lanzaría en julio, permita a más usuarios probarla y ofrecer retroalimentación. La medida es parte del compromiso de Apple por fomentar un entorno digital más seguro y respetuoso.