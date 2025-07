Estudio revela cómo un simple emoji puede salvar tus relaciones en la era digital

Los emojis son más que adornos en tus chats. Un nuevo estudio revela que estos pequeños símbolos pueden fortalecer tus relaciones, aumentando la percepción de cercanía y la satisfacción en la comunicación digital diaria.

CREAN CERCANÍA EN LOS MENSAJES

Un estudio liderado por la científica de la comunicación Eun Huh, de la Universidad de Texas en Austin, analizó cómo los emojis influyen en la percepción de las amistades. Se trabajó con 260 participantes en Estados Unidos, quienes recibieron 15 conversaciones de mensajes de texto, algunas con emojis y otras sin ellos. Los resultados fueron claros: quienes recibieron mensajes con emojis percibieron a su interlocutor como más receptivo, aumentando la cercanía y la satisfacción con la relación.

El estudio, publicado en PLOS One, señala que los emojis funcionan como sustitutos digitales de gestos y expresiones no verbales, añadiendo profundidad emocional a la comunicación. Aunque no se encontró un efecto significativo en la simpatía, el uso de emojis, ya sean caritas sonrientes o símbolos como corazones y confeti, hace que los mensajes sean más vivaces, fomentando una comunicación más efectiva y reduciendo posibles malentendidos.

NUEVOS EMOJIS REFLEJAN CAMBIOS SOCIALES

Mientras emojis clásicos como las caritas sonrientes se mantienen populares, el Consorcio Unicode, responsable de su estandarización, sigue introduciendo nuevos símbolos que reflejan cambios sociales y ambientales. Este año, se sumaron emojis como una remolacha, huellas dactilares y un árbol seco, mostrando cómo estos pequeños símbolos continúan evolucionando con la sociedad y adaptándose a los temas que preocupan a la humanidad en la actualidad.