League of Legends transforma ARAM con dos mapas y cambios en los campeones

League of Legends está a punto de transformar la experiencia de ARAM con la llegada de la versión 25.13, que incluirá dos nuevos mapas: el Paso de Koeshin y el . Según el anuncio oficial realizado este 19 de junio de 2025 para la región LATAM, estos escenarios se sumarán al clásico Abismo de los Lamentos, ofreciendo a los jugadores una rotación de tres mapas disponibles entre las versiones 25.13 y 25.16. La incorporación busca refrescar las partidas con diseños únicos y pequeños ajustes en el terreno, manteniendo la esencia del modo que tanto disfrutan los fans.

Los nuevos mapas traen consigo sutiles diferencias para enriquecer la jugabilidad. El Paso de Koeshin introduce portales florales en las bases y el centro del mapa, reemplazando los hexportales con áreas de impacto más pequeñas y una ligera mejora de velocidad al acercarse. Por su parte, el Puente del Carnicero regresa con cañones lanzadera que facilitan entradas rápidas al campo de batalla y una flor de poder en el centro que restaura parcialmente los enfriamientos y otorga un escudo temporal. El Abismo de los Lamentos, en cambio, permanecerá sin modificaciones, preservando su diseño original que ha ganado el cariño de la comunidad.

Novedades en la preparación de las partidas

Una de las actualizaciones más destacadas es el reemplazo del sistema de cambios de campeones por un nuevo método de selección llamado cartas de campeones. Este cambio, implementado para ofrecer más opciones regulares a los jugadores, permite elegir entre dos campeones durante los primeros 10 segundos, con una tercera opción ocasional si hay suerte. Los campeones no seleccionados pasan al banquillo para que los compañeros los elijan, evitando la frustración de tener un rango irregular de opciones. La asignación del mapa seguirá siendo aleatoria, revelándose en la pantalla de carga, sin necesidad de adaptar estrategias específicas.

Con estas modificaciones, Riot Games busca equilibrar variedad y familiaridad en ARAM, invitando a los jugadores a compartir sus opiniones para ajustar futuros cambios. La compañía, conocida por títulos como League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT y League of Legends: Wild Rift, sigue expandiendo su universo con proyectos multimedia y mantiene su sede en Los Ángeles, California, con más de 2500 empleados en 20 oficinas globales. Los fans pueden esperar estas novedades y seguir atentos a más detalles en el sitio oficial.