YouTube celebra sus 20 años con nuevas funciones: velocidad 3x, buscar canciones tarareando y más

YouTube celebra este miércoles 23 de abril de 2025 su vigésimo aniversario, consolidándose como un fenómeno global que ha transformado la creación y consumo de contenido. En Perú, la plataforma registró un crecimiento histórico.

Más de 20 mil canales peruanos superan los 10 mil suscriptores (15% más que en 2024), y el 60% de las visualizaciones de estos provienen del extranjero. Además, los canales peruanos subieron 2 millones de horas de video en el último año, con un aumento del 10% en creadores que generan ingresos de seis cifras.

De "Me at the zoo" a los Shorts

Desde su lanzamiento en 2005, YouTube alcanzó hitos como la adquisición por Google (2006), el Programa de Socios (2007) y los 100 millones de suscriptores de YouTube Premium (2024). En 2021, revolucionó el formato breve con YouTube Shorts, y en 2023 incursionó en la música con herramientas de IA. Actualmente, la plataforma supera los 2 mil millones de usuarios mensuales, con más de mil millones de horas de contenido vistas diariamente.

Según datos de YouTube, el contenido peruano abarca desde tutoriales hasta entretenimiento, con creadores que profesionalizan su trabajo gracias a monetización y analíticas. Con motivo de su aniversario, también se hizo importantes anuncios para este 2025.

Velocidad 3x y búsqueda por voz

YouTube anunció actualizaciones: suscriptores Premium en móviles podrán acelerar videos hasta 3x, y la herramienta Ask Music creará listas personalizadas mediante descripciones verbales. Además, pronto se habilitarán respuestas con mensajes de voz para comentarios y la opción de agregar videos relacionados a los Shorts.

En Android, llegará la búsqueda de canciones tarareando, integrable a YouTube Music. La plataforma promete seguir expandiendo herramientas para creadores, como mejoras en transmisiones en vivo y analytics.

Presencia de Panamericana Televisión en YouTube

Como parte del crecimiento digital, nuestro canal oficial de Panamericana Televisión en YouTube ha logrado posicionarse como una fuente clave de información y entretenimiento.

Contamos con una programación variada que incluye noticieros como 24 Horas, el informativo matutino Buenos Días Perú, así como el dominical de investigación Panorama.

A través de esta plataforma, llegamos a una audiencia cada vez más amplia dentro y fuera del país, con contenido disponible en cualquier momento, reforzando así nuestro compromiso con una comunicación accesible, oportuna y de calidad.