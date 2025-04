Nintendo Switch 2 llega en junio: precio, juegos exclusivos y todas las novedades

Nintendo ha dado un golpe sobre la mesa con el anuncio oficial de la Nintendo Switch 2, su esperada nueva consola que llegará al mercado el 5 de junio de 2025 con un precio de 449,99 dólares. En una presentación online que capturó la atención de millones de fanáticos, la compañía japonesa confirmó que el dispositivo ofrecerá mejoras significativas en potencia, pantalla y funciones de conectividad. Entre sus principales características destacan una pantalla LCD de 7,9 pulgadas con soporte HDR, una base compatible con televisores 4K y un innovador sistema de chat de voz integrado sin necesidad de hardware adicional.

Un catálogo de juegos renovado y con grandes sorpresas

Uno de los puntos más fuertes de Nintendo Switch 2 será su impresionante catálogo de juegos. La consola mantendrá compatibilidad con títulos de la primera Switch, algunos de los cuales recibirán mejoras gráficas y de contenido, como "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" y "Super Mario Party: Jamboree". Además, la plataforma incorporará grandes éxitos de terceros que antes no estaban disponibles en el ecosistema de Nintendo, incluyendo "Elden Ring", "Final Fantasy VII: Remake" y "Hades 2". Entre los títulos exclusivos más esperados destacan "The Duskblood", una nueva propuesta de FromSoftware dirigida por Hidetaka Miyazaki, y "Donkey Kong Bananza", un vibrante juego de plataformas en 3D.

Otro gran atractivo es la función Gameshare, que permitirá a los jugadores compartir sus títulos con hasta tres consolas sin necesidad de copias adicionales, tanto en modo local como en línea. Asimismo, la integración de Gamechat, un sistema de comunicación por voz con opción de compartir pantalla y cámara, ofrece una experiencia más social y conectada.

Pese al entusiasmo generado, la presentación también dejó espacio para la controversia. Muchos usuarios en redes sociales expresaron su descontento con el aumento del precio de los juegos. "Mario Kart World", uno de los títulos más esperados, costará casi 80 euros en su versión digital y hasta 90 euros en físico, marcando un notable incremento en comparación con los precios actuales. Aun así, Nintendo apuesta por que las mejoras en la consola y su biblioteca de juegos justifican la inversión para los jugadores más exigentes.