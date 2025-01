¿Gaming con olores? Sony presenta sistema donde los jugadores vivirán los videojuegos en carne propia

Durante el evento CES 2025, Sony sorprendió con una innovadora tecnología de entretenimiento inmersivo que llevaría la experiencia de los videojuegos a un nuevo nivel. El concepto, denominado Future Immersive Entertainment, busca transformar la forma en que los jugadores interactúan con sus títulos favoritos.

¿Cómo funciona esta tecnología?

En lugar de jugar desde casa, los usuarios participarán en una experiencia dentro de un estadio cerrado, cuyas paredes estarán cubiertas con pantallas LED de alta definición. Allí, los jugadores podrán controlar el movimiento de sus personajes con mandos adaptados, mientras enfrentan enemigos en escenarios interactivos.

“El estadio estará equipado con audio envolvente, atmósfera interactiva y hasta olores relacionados con el contenido del juego”, explicó Sony durante la presentación.

Más allá de la realidad virtual

A diferencia de los sistemas tradicionales de VR, esta propuesta no requiere auriculares. En la demostración, se mostró un grupo de jugadores dentro del estadio experimentando una sesión de The Last of Us, donde el sistema de aroma replicaba los olores del entorno del juego.

¿Cuándo estará disponible?

Si bien la idea ha generado gran expectación, Sony aún está en fase de desarrollo y se espera que el proyecto tome varios años antes de su lanzamiento oficial.