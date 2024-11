¿No te gusta escuchar audios? WhatsApp transcribirá los mensajes de voz en chats

Si los mensajes de voz en WhatsApp no son lo tuyo, la aplicación de mensajería anunció la integración -de manera progresiva- de la transcripción de audios en los chats, incluyendo español y otros idiomas.

Si bien enviar un mensaje de voz hace que la conexión con amigos y familiares sea aún más personal, en ocasiones es necesario contar con una transcripción de los audios que se reciben por WhatsApp.

Es por ello que WhatsApp anunció las transcripciones de mensajes de voz. Los audios se pueden transcribir a texto para que estés al día sobre la conversación, incluso si no puedes escuchar el mensaje.

Las transcripciones serán privadas, por lo que se generan en tu dispositivo y no se almacenan en la conversación.

¿Cómo activar las transcripciones de audios en WhatsApp?

Para comenzar a ver texto en relación a los audios que recibes en WhatsApp, ve a la sección Ajustes. Allí selecciona Chats y luego activa o desactiva la opción Transcripciones de mensajes de voz. También deberás seleccionar el idioma de transcripción.

Puedes transcribir un mensaje de voz manteniendo presionado el mensaje y tocando el botón "transcribir".

Las transcripciones en WhatsApp se implementarán a nivel mundial en las próximas semanas. Si aún no encuentras esta opción en tu celular, recuerda revisar si la aplicación tiene alguna actualización pendiente en Google Play o App Store.

Los idiomas admitidos para las transcripciones en WhatsApp dependen de tu sistema operativo. El inglés, español, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, turco, chino y árabe son compatibles con iOS 16+.

Con iOS 17+ son compatibles también el danés, finlandés, hebreo, malayo, noruego, holandés, sueco y tailandés.

En tanto, para Android, se puede transcribir audios en español, inglés, portugués y ruso.

Si recibes un error de “Transcripción no disponible”, puede deberse a que la configuración del idioma de la transcripción no coincide con el idioma del mensaje de voz. Si hay mucho ruido, algunas palabras podrían no ser reconocidas.