Cyber Days: conoce cómo navegar por páginas oficiales para realizar compras seguras y sin sorpresas

Ante el próximo inicio de los Cyber Days, del 11 al 15 de noviembre, el Indecopi ofrece recomendaciones clave que ayudarán a los consumidores a realizar compras seguras en comercios electrónicos, proteger su información personal y prevenir conflictos de consumo.

RECOMENDACIONES



1. Revise bien las ofertas y promociones: Antes de confirmar la compra, revise todos los detalles (descripción del producto, pago, entrega, garantías y costos adicionales). Así evitará sorpresas y aprovechará las ofertas sin preocupaciones.

2. Verifique el precio final: Asegúrese de que el precio con descuento corresponda al monto cobrado en su medio de pago y que no se incluyan cargos no informados previamente.

3. Guarde sus comprobantes: Conserve el comprobante de pago y las capturas de pantalla de las ofertas para usarlas como prueba en caso de reclamos.

4. Acceda a sitios web seguros: Navegue solo desde las páginas oficiales de los comercios y asegúrese de que los enlaces web inicien con "https://" y muestren un candado en la esquina superior izquierda del navegador.

5. Evite enlaces sospechosos. No ingrese a las páginas web a través de enlaces recibidos en correos y/o mensajes de texto sospechosos. Así evitará ser víctima de phishing, vishing y smishing, que son tácticas que se usan los delincuentes para robar información confidencial de los usuarios.

6. Proteja la información de las tarjetas: No comparta nunca datos sensibles, como la clave secreta, el número completo de la tarjeta, el código CVV o la fecha de expiración. Estos datos solo deben ser rellenados en una página segura al momento del pago.

7. Elija tiendas formales: Compre en establecimientos reconocidos, asegúrese de que el vendedor tenga RUC, emita comprobantes de pago y cuente con Libro de Reclamaciones virtual. Revise si la empresa ha sido sancionada anteriormente en el portal Mira a quién le compras: https://enlinea.indecopi.gob.pe/miraaquienlecompras/#/inicio.

8. Evite productos con alertas de consumo: Consulte en https://alertasdeconsumo.gob.pe/ para verificar si el producto está sujeto a alguna advertencia por riesgos o problemas de seguridad.

Si surgen inconvenientes, los consumidores pueden presentar un reclamo en el Libro de Reclamaciones del proveedor, quien debe responder en un plazo de 15 días hábiles. Si la respuesta no es satisfactoria, el Indecopi ofrece los siguientes canales de atención:

Reclama Virtual: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/

Teléfonos: 224 7777 (Lima) y 0 800 4 4040 (regiones)

Correo: sacreclamo@indecopi.gob.pe