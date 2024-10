Emisora polaca sustituye a presentadores por inteligencia artificial: ¿El fin del periodismo?

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, y ahora también toma el control en los medios de comunicación. La emisora OFF Radio, con sede en Cracovia, Polonia, ha generado un encendido debate al anunciar que sus programas serán presentados íntegramente por inteligencias artificiales, tras despedir a todo su personal humano. Esta decisión, calificada por la emisora como un "salto hacia el futuro", ha despertado preocupación entre los profesionales de la comunicación.

LOS NUEVOS “PRESENTADORES” SON IA

OFF Radio lanzó oficialmente su renovada programación, dirigida por tres personalidades virtuales: "Emi", "Kuba" y "Alex", que no solo cuentan con voces generadas por IA, sino también con biografías ficticias que los presentan como jóvenes estudiantes apasionados por la tecnología y la cultura popular. En su primera emisión, uno de estos presentadores entrevistó a otra IA que asumió la identidad de la fallecida poeta y Nobel de Literatura Wyslawa Szymborska, lo que sorprendió a la audiencia por la interacción entre estas máquinas.

Según los directivos de la emisora, esta iniciativa busca posicionar a OFF Radio como “la estación del futuro” y explorar las posibilidades que la inteligencia artificial puede ofrecer al sector de los medios.

REACCIONES Y CRÍTICAS DE LOS PERIODISTAS

El reemplazo del equipo humano de OFF Radio ha provocado duras críticas, especialmente entre los periodistas despedidos, quienes consideran esta decisión un precedente peligroso. Mateusz Demski, quien trabajó para la emisora durante más de una década, manifestó su rechazo y señaló que “los medios de comunicación deben ser creados por personas”, subrayando los riesgos de dejar los contenidos en manos de máquinas.

A pesar de la controversia, la dirección de OFF Radio asegura que la sustitución de los presentadores humanos se habría producido de cualquier forma debido a los problemas económicos de la emisora. Sin embargo, el debate sobre el uso de la IA en los medios de comunicación está lejos de terminar.

¿INNOVACIÓN O AMENAZA PARA LOS MEDIOS?

La introducción de la IA en OFF Radio forma parte de un experimento que, según la emisora, tiene como objetivo explorar si esta tecnología es una oportunidad o una amenaza para los medios. No es la primera vez que se utiliza inteligencia artificial en la radio en Polonia, pero OFF Radio ha dado un paso más allá al automatizar casi por completo su programación, algo que ya está generando debates sobre el futuro del periodismo y la creación de contenido.

Los próximos meses serán cruciales para determinar si este modelo de radio con IA es viable y si otras estaciones seguirán este controvertido camino.