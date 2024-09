¿Actualizaste tu iPhone? iOS 18 ya está disponible y así podrás obtenerlo

Hoy se lanzó el iOS 18, anunciado en junio pasado, y ya está disponible para su descarga en las versiones más recientes de iPhone de Apple. Descubre cómo podrás obtener el nuevo sistema operativo y qué ventajas ofrece para los usuarios.

iOS 18 llega a todos los modelos de iPhone 16, al iPhone 15 Pro y al iPhone 15 Pro Max con Apple Intelligence, que apunta a potenciar las herramientas con inteligencia artificial en el smartphone.

Estos son los dispositivos iPhone compatibles con iOS 18: iPhone 16, iPhone 16 Plu,s iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, y iPhone SE (2.ª generación o posterior).

¿Qué novedades trae el iOS 18?

El nuevo iOS 18 con Apple Intelligence tiene nuevas funciones que te ayudarán a mejorar tu productividad. Las nuevas Herramientas de Escritura y capacidades de comprensión de lenguaje te ayudan a escribir, resumir textos largos y priorizar notificaciones.

Con Genmojis podrás diseñar imágenes para tus conversaciones o transformar tus momentos favoritos en videos muy personales.

Las Colecciones organizan de forma automática tu fototeca por temas como Días Recientes, Personas y Mascotas, Viajes y más.

Además de negrita, cursiva, subrayado y tachado, ahora puedes agregar divertidos efectos animados a cualquier letra, palabra, frase o emoji en iMessage.

Asimismo, Safari detecta automáticamente información importante en una página y la destaca mientras navegas. Por otro lado, Notas Destacadas te muestra información útil como direcciones y links rápidos para obtener más información sobre personas, música, películas y programas de televisión.

De igual manera, la organización de tu smartphone es más simple. Los íconos de las apps y los widgets se ven mucho más sofisticados con el nuevo estilo oscuro. Cámbialos a tu color favorito o deja que iOS te sugiera el que mejor combine con tu fondo de pantalla. También puedes agrandar el tamaño de las apps y de los widgets.

Con este sistema operativo de Apple podrás agregar más ajustes desde la galería de Controles, que muestra todas las opciones en un solo lugar, incluidos nuevos controles de tus apps favoritas.

En casos de requerir ayuda, Emergency SOS Live Video permite a los usuarios compartir información por vídeo en el momento o enviando grabaciones. Durante una llamada de emergencia, el personal de urgencias puede solicitar acceder al vídeo en directo o al contenido de la cámara a través de una conexión segura para ofrecer la asistencia necesaria de la forma más rápida y sencilla.

¿Cómo instalar el iOS 18?

Para descargar el iOS 18 en tu iPhone solo debes ingresar a página de Ajustes > General > Actualización de software .

También puedes activar la Actualización automática en esta sección. Asegúrate de tener una red Wifi para no gastar tus datos, y realizar una copia de seguridad.

Desde Ajustes se mostrará la nueva versión de iOS 18 descargándose. Recuerda: es necesario confirmar la actualización con tu código de seguridad.