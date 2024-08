Conozca el bar donde ver fútbol es como estar en el estadio

The Dome está revolucionando la forma en que los fanáticos disfrutan del fútbol. Este no es el típico bar deportivo; aquí, las mesas están dispuestas como gradas y una pantalla LED de alta resolución, de casi 892 metros cuadrados, rodea a los asistentes, sumergiéndolos en una experiencia visual única. La tecnología de vanguardia utilizada en The Dome hace que cada partido se sienta como si estuvieras en primera fila, independientemente de la distancia al verdadero estadio.

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA SIN PRECEDENTES

La increíble experiencia ha capturado la atención de los aficionados y las redes sociales. El pasado 16 de agosto, durante el partido entre Manchester United y Fulham en Old Trafford, Colin Cowherd de Volume Sports compartió vídeos de seguidores del Manchester United en Los Ángeles completamente absortos en la pantalla gigante. “Es una locura”, comentó un usuario impresionado por la magnitud de la experiencia. A miles de kilómetros de distancia de Old Trafford, los asistentes de The Dome vivieron el partido como si estuvieran allí, en medio de la acción.

EL COSTO DE UNA EXPERIENCIA DE ÉLITE

Como era de esperar, una experiencia de este calibre tiene su precio. Las entradas para The Dome oscilan entre 22 dólares para la sección general y más de 100 dólares para quienes prefieren la exclusiva Dome Arena.

Sin embargo, los que han vivido esta experiencia aseguran que cada céntimo vale la pena. Un espectador comentó en redes sociales: “Esto me dejó la cabeza frita, por un momento pensé que estaba realmente en el campo”. Esto no solo ha elevado la barra en la experiencia de ver deportes en un bar, sino que ha establecido un nuevo estándar que podría cambiar para siempre la forma en que disfrutamos del fútbol.