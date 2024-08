Huelga en Hollywood: artistas de videojuegos contra la IA

Los artistas de videojuegos de Hollywood han iniciado una huelga desde el 26 de julio, liderados por el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), en protesta por el uso no regulado de la inteligencia artificial (IA) en la industria.

Esta movilización, que se ha hecho sentir con fuerza en las calles de Los Ángeles frente al estudio de Warner Bros. en Burbank, pone de manifiesto la creciente preocupación entre los trabajadores por la amenaza que representa la IA para sus empleos.

Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional de SAG-AFTRA, destacó que la única barrera para finalizar la huelga es el acuerdo sobre el uso de la IA. “Hemos resuelto todo el contrato, a excepción de la IA. Las compañías saben qué hacer para terminar con la huelga”, declaró. Los artistas, particularmente los encargados de captura de movimiento y voces, sienten que sus roles están siendo especialmente amenazados por tecnologías que pueden replicar sus habilidades.

En las protestas, más de 2,500 manifestantes han exigido a grandes compañías como Disney Character Voices Inc., Electronic Arts, y otros, que implementen medidas para asegurar que la IA no reemplace indiscriminadamente a los trabajadores humanos. Jasiri Booker, un artista de captura de movimiento, expresó su temor: "Yo doy vida a los personajes, y parece que las empresas quieren deshacerse de nosotros para maximizar ganancias".

USO RESPONSABLE

Los artistas no buscan la eliminación de la IA, sino una regulación que asegure su uso responsable y que proteja los empleos. "Solo pedimos que la IA se use de manera que no deje a alguien sin trabajo ni cause daño", explicó Allyn Austin, otro artista afectado. Esta huelga subraya la necesidad de un diálogo más amplio sobre el impacto de la tecnología en el empleo y las artes, poniendo de relieve la urgencia de actualizar las regulaciones laborales en la era digital.