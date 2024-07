WWE se une a Call of Duty para la temporada 5 de Modern Warfare III y Warzone

Call of Duty ha sido una de las franquicias de videojuegos más emblemáticas y exitosas, con más de 400 millones de copias vendidas en todo el mundo.

En una nueva iniciativa que busca entusiasmar tanto a los jugadores como a los seguidores de la lucha libre, Call of Duty ha anunciado una colaboración con la WWE para la próxima temporada de Modern Warfare III y Warzone.

Mediante un video teaser compartido en sus redes sociales, Call of Duty informó que esta colaboración formará parte de la temporada 5, que se lanzará el 24 de julio.

SE SUMA A LA LISTA

La WWE se une así a otras franquicias que han colaborado con Call of Duty, como The Boys y The Walking Dead, que previamente han participado en Modern Warfare III y Warzone. Aunque el video teaser muestra tres siluetas, aún no se han revelado cuáles superestrellas de la WWE estarán presentes en el juego.