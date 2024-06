WhatsApp Plus: estos son los riesgos de descargar esta aplicación en tu celular

Pese a que WhatsApp Plus no es una versión oficial de la popular aplicación de mensajería de Meta, se ha incrementado su descarga en usuarios que buscan funcionalidades adicionales.

No obstante, expertos revelan que esta versión no oficial conlleva ciertos riesgos que podrían comprometer la seguridad de la privacidad, datos e información sensible de los usuarios.

¿QUÉ FUNCIONES ADICIONALES TIENE WHATSAPP PLUS?

Esta versión no oficial de WhatsApp promete a los internautas una serie de funcionalidades adicionales como: personalización de interfaz, aumento del tamaño de los archivos enviados, posibilidad de ocultar el estado en línea, saber qué decían los mensajes borrados o editados, conocer cuando un usuario se conecta, entre otros, según el diario La República.

RIESGOS

El principal riesgo que supone descargar WhatsApp Plus es que, a diferencia de la versión oficial del aplicativo de Meta, esta app no cuenta con una fuente confiable de descarga como Google Play Store y Apple App Store, por lo que el usuario interesado en obtener este aplicativo tendrá que descargarlo desde sitios web de terceros.

Estas plataformas no garantizan la seguridad del archivo descargado, lo que aumenta la probabilidad de que estos sitios webs contengan malware, también conocido como software malicioso.

El malware puede atacar por diversos frentes, desde el robo de información personal hasta el monitoreo de actividades. Una vez infectado el dispositivo, los ciberdelincuentes podrían acceder a los contactos del usuario, mensajes, fotos y otros datos sensibles, los que podrían ser utilizados para extorsiones, robos de identidad y otros delitos.