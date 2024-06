Tendencias 2024: aprende 5 claves para una colaboración exitosa con influencers

Actualmente, la colaboración con influencers se ha vuelto esencial en las estrategias de marketing. El creciente uso de las redes sociales ha aumentado esta necesidad, ya que permite a las marcas conectarse de manera más efectiva con su audiencia.

Según datos revelados en un estudio realizado por Statista, la inversión en marketing de influencers ha experimentado un impresionante aumento del 25% entre 2023 y 2024. Este incremento significativo refleja la confianza de las marcas en la efectividad de esta estrategia para alcanzar y comprometer a su audiencia en las plataformas digitales más relevantes.

Además, los resultados del análisis revelan que en el 2024 la inversión en marketing de influencers crecerá un 13,9%, alcanzando los 35.000 millones de dólares, y volverá a subir el próximo año con un 12%. Asimismo, según Impact.com, las cifras seguirán creciendo y se estima que para 2025, el 65% de las marcas tienen planes concretos de aumentar su presupuesto.

"El marketing de influencers ha evolucionado de manera significativa en los últimos años. Se ha convertido en una herramienta esencial para las marcas que buscan mantenerse en un mundo digital. Las cifras nos indican que cada vez más empresas apuestan por este tipo de colaboraciones, como parte integral de sus estrategias, aunque en muchos casos la efectividad de estos se pone en tela de juicio. La clave está en hacer una correcta segmentación de influenciadores, que vayan de acuerdo con el propósito de la marca y guiándonos de sus estadísticas y público al que queremos llegar". mencionó Adriana Necochea, directora de Sakkana Comunicaciones.

CINCO CLAVES PARA CONSEGUIR UNA COLABORACIÓN EXITOSA

1.Ser auténticos: Los consumidores valoran la autenticidad por encima de todo. Las marcas deben colaborar con influencers que reflejen sus valores y misión. Además, es importante que el influencer refleje el contenido de manera orgánica. Esto no quiere decir que no se debe tener una pauta a seguir, significa que el influencer debe colaborar de manera natural, no estructurada y siempre comunicando con veracidad y honestidad.

2.Diversidad: Se debe considerar una variedad de perfiles de influencers para las campañas que se deseen desarrollar. De esta manera, las marcas podrán ampliar su alcance, aumentar la autenticidad de sus mensajes, promover valores de inclusión y diversidad en la sociedad.

3.Compromiso: Es importante que el influencer esté comprometido con los objetivos de la campaña, ya que esto garantizará el cumplimiento de los plazos establecidos y permitirá que el mensaje llegue de manera efectiva al público objetivo.

4.Speech guía: Se debe proporcionar un guión para garantizar coherencia y alineación con los valores de la marca. Esto permite una comunicación auténtica y creíble, así como facilita la medición y el análisis de la campaña, evitando errores que puedan dañar la reputación de la marca.

5.Medición y análisis: Es fundamental realizar un seguimiento de los resultados y el impacto de las campañas de marketing de influencers para ajustar y mejorar continuamente las estrategias en el futuro.