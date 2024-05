Ciberseguridad: Hacker recomienda incluir una letra imprescindible en toda contraseña

La ciberdelincuencia se sigue incrementando y los casos de robos e infiltración de datos de nuestros dispositivos electrónicos es más común. Por ello, un video se ha viralizado, pues el popular hacker ético conocido como Hackavis ha dado importantes tips sobre ciberseguridad en Inédito Podcast, y ha develado cuál es la letra imprescindible que no debe faltar en nuestras contraseñas.

¿CÓMO FORTALECER NUESTRAS CONTRASEÑAS?

José Javier, el popular Hackavis, es un perito forense digital que se ha vuelto popular en redes sociales por divulgar contenido relacionado a ciberseguridad.

Según su experiencia, la letra ‘ñ’ ha generado que muchos criminales no hayan logrado sus objetivos, porque es un carácter que no tienen. Según el hacker, la mayoría de procesos automáticos que realizan los ciberdelincuentes no contemplan este carácter y tardan más en descifrar las contraseñas que lo contienen.

“Una contraseña que tardarías 5 horas en crackearla, le metes la 'ñ' y tarda 4 semanas. Porque en cuanto a diccionarios, no existe la 'ñ'. La tienen al final siempre”, explicó.

El video ha generado gran acogida, pues tiene más de 440 mil reproducciones y acumula más de 30 mil “me gusta”, sin embargo, muchos han visto con humor esta recomendación: “¿Entonces 1234ñ es una buena contraseña?”, “Poner la palabra ‘contraseña’ como contraseña es un mind blow para los hackers”, entre otros.