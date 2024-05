Google entrega 5.000 becas para potenciar las habilidades digitales de los peruanos

Google Perú en alianza con la organización Women in Tech, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú e impulsando las iniciativas en el marco de APEC Ciudadano, anunció la entrega de 5,000 becas para cursos de capacitación, con el fin de promover el desarrollo de las habilidades digitales de los peruanos y brindarles nuevas herramientas para desenvolverse exitosamente en el mundo laboral actual. Las becas, otorgan acceso a los cursos disponibles en los Certificados de Carrera de Google así como también al nuevo curso de Fundamentos de IA.

“En Google, creemos firmemente en el poder transformador de la educación y la tecnología. Estas becas, representan un gran paso para seguir avanzando en el cierre de la brecha digital y brindar a las personas nuevas herramientas que les permitan capacitarse en las habilidades digitales necesarias para poder desenvolverse profesionalmente en cualquier ámbito laboral del futuro tanto en Perú como en el resto del mundo. Agradecemos el apoyo de las entidades y organizaciones que contribuyen a sumar esfuerzos y a masificar esta iniciativa a más peruanos”, indicó Edgardo Frías, director general de Google Perú.

En ese sentido, la distribución de las becas, serán gestionadas a través de Women In Tech, buscando una igualdad digital en el sector, para que más mujeres puedan alcanzar nuevas posiciones en sus organizaciones, considerando que, según un estudio del BID del 2021, solo el 25% de los puestos de trabajo en el sector TIC en el Perú son ocupados por mujeres. Además, se priorizará la asignación de las becas a aquellas personas que pertenezcan a grupos subrepresentados así como también personas desempleadas o con trabajos informales. Los requisitos para postularse a las becas incluyen ser mayor de 18 años y residente de Perú. El proceso de inscripción se realizará desde el 24 de mayo a través de este link, y las becas se otorgarán para que los beneficiarios puedan iniciar sus estudios el 17 de junio.

“Para Women in Tech, Capítulo Perú, este es un momento histórico, recibir las 5000 becas por parte de Google, para certificaciones en tecnología, un paso gigante hacia la inclusión y la diversidad en el sector. Estas becas son más que un acceso a la educación; son llaves que abren puertas a oportunidades sin precedentes, empoderando principalmente a mujeres y niñas a convertirse en líderes y creadoras en el mundo de la tecnología. Con cada certificación, estamos desafiando estereotipos, rompiendo barreras y construyendo un futuro donde la igualdad de género en STEM no sea solo un objetivo, sino una realidad. En Women in Tech creemos que juntos, no solo cambiaremos el panorama tecnológico de Perú, sino que también inspiraremos a la próxima generación de jóvenes en tecnología a nivel mundial” afirmó Marcela Olivieri Directora Women in Tech, capítulo Perú.

En el acto de presentación de la iniciativa, el Embajador Carlos Vásquez, presidente de las Reuniones de los Altos Funcionarios de APEC 2024 afirmó: “La colaboración público-privada entre Google, Women in Tech y el gobierno peruano es una muestra del compromiso del Perú en impulsar acciones concretas que beneficien y acerquen las ventajas de APEC a nuestra ciudadanía. Esta iniciativa se desarrolla paralelamente a las reuniones oficiales de APEC. En el caso del SOM2 en Arequipa se realizaron cerca de 50 eventos adoptando documentos importantes tales como la “Declaración Ministerial sobre Mujer y la Economía” o la “Declaración Conjunta sobre Mujer y Comercio”.”

“Teniendo en cuenta que una de las prioridades de la presidencia de APEC PERÚ 2024 es la innovación y digitalización para promover la transición a la economía formal y global, el desarrollo de iniciativas como las que hoy nos convoca responde en plenitud al objetivo para el cual fue creada la iniciativa APEC Ciudadano, esto es, acercar el Foro APEC y sus beneficios a la sociedad civil peruana. Este programa de becas contribuirá con la necesaria transformación digital y la urgente transición hacia la economía formal, prioridades de APEC PERÚ 2024.” Destacó el ministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea Franco.

Según el reciente Estudio de Escasez de Talentos 2024, en Perú, el 65% de los empleadores tiene dificultades para encontrar talento calificado. Adicionalmente, una de las cinco habilidades que los empleadores reportan tener mayor dificultad para encontrar son los conocimientos en Tecnologías de la Información (TI) y Datos. Estas becas - que forman parte de las 120.000 que Google ofrece en toda Hispanoamérica y se entregarán por primera vez en el Perú- permitirán que los beneficiarios puedan participar de diferentes cursos certificados, los cuales pueden ser llevados a su propio ritmo.

NUEVO CURSO: FUNDAMENTOS DE IA

La inteligencia artificial (IA) tiene un potencial significativo para impulsar el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades en los mercados emergentes. Según el informe de Google, Velocistas de la IA, existen distintas formas en que los gobiernos y organizaciones pueden utilizar esta tecnología para potenciar el desarrollo social y la capacitación es uno de los pilares clave.

“Fundamentos de IA forma parte de nuestro programa Crece con Google y está destinado a quienes buscan adquirir conocimientos básicos sobre Inteligencia Artificial, y aprender a utilizar herramientas de IA para la innovación de productos y servicios. Hoy la IA es un pilar clave para la inclusividad digital y el progreso social y económico, es por eso que es tan importante poder ofrecer este tipo de cursos, en un formato corto, y que por sobre todo, no requiere habilidades previas.”, explica Lucas Ansaldo, Country Marketing Manager de Google Hispanoamérica.

Las clases están diseñadas e impartidas por especialistas en Inteligencia Artificial de Google, que trabajan para hacer que esta tecnología sea útil para todos. En menos de 15 horas los estudiantes aprenderán las competencias básicas de IA y las herramientas más relevantes para su implementación y desarrollo.

A partir de hoy, el curso ya está disponible en Coursera, una plataforma reconocida mundialmente por su liderazgo en los programas de aprendizaje en línea. Los inscriptos pueden realizar el curso a su ritmo de forma 100% online.

CERTIFICADOS DE CARRERA

Los “Fundamentos de AI” complementan la oferta ya existente de los Certificados de Carrera de Google, que tienen como fin brindar nuevos conocimientos y habilidades prácticas en áreas tecnológicas de alta demanda como Ciberseguridad, Marketing Digital y Comercio Electrónico, Soporte IT, Análisis de datos, entre otros. para que las personas puedan dar sus primeros pasos en el camino profesional.

Los cursos tienen una duración aproximada de 6 meses -si se dedican 10 horas al estudio por semana- y están pensados para ser compatibles con personas que ya tienen empleo, estudios en paralelo u otras obligaciones, dado que el acceso es en línea y asincrónico, a través de Coursera. Al finalizar los programas, todos los participantes reciben un certificado de Google que avala los conocimientos adquiridos.

Para aplicar al programa de becas, completar el formulario de Women in Tech.

Para más información acerca de los cursos disponibles, accede al sitio Crece con Google.

Actualmente, hay más de 50.500 graduados en América Latina, según datos internos de Google a Febrero de 2023 y el 75% de ellos reportan un impacto positivo en sus carreras profesionales (por ejemplo, nuevo trabajo, promoción o aumento salarial) en los primeros seis meses desde su graduación.