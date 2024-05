Aprende cómo recuperar tu cuenta de Google con tu número de celular o email

¿Te encuentras bloqueado y no puedes ingresar a tu cuenta de Google? No debes preocuparte, pues el gigante tecnológico ha creado diversas maneras para no perder el acceso a tu cuenta y recuperarla.

Google cuenta con una función para establecer un e-mail y un teléfono con el objetivo de recuperar el inicio de sesión. Como propietario de la cuenta, activar esta configuración permitirá restablecer la contraseña en caso no la recuerdes o que no puedas acceder por otra razón.

¿CÓMO HACERLO DESDE LA COMPUTADORA?

Para agregar un número de teléfono de recuperación se deben seguir estos pasos:

1. Ingresar a https://myaccount.google.com/ con usuario y clave de Google.

2. En el panel de navegación izquierdo, dirigirse a “Información personal”.

3. En “Información de contacto”, hacer clic en Agregar un teléfono de recuperación para proteger tu cuenta.

4. Seguir el paso a paso que se indica para ingresar un número de teléfono.

Pasos para agregar un e-mail de recuperación:

1. Ingresar a https://myaccount.google.com/ con usuario y clave de Google.

2. En el panel de navegación izquierdo, dirigirse a “Información personal”.

3. En “Información de contacto”, hacer clic en Correo electrónico.

4. Dirigirse a Correo electrónico de recuperación.

5. Hacer clic en Agregar un correo electrónico de recuperación.

6. Ingresar el e-mail que será el correo de recuperación.

7. Hacer clic en Enviar.

8. Google enviará un correo electrónico de verificación a la dirección ingresada.

Luego, seguir el paso a paso que se indica.

¡IMPORTANTE! Recuerde que es fundamental mantener la dirección de correo electrónico y teléfono de recuperación actualizados.