¿Quieres trabajar en Google? conozca cómo postular

¡Toma nota! Cada vez son más las personas que desearían trabajar en Google, una empresa que se ha convertido en la más grande del mundo en muy poco tiempo con impresionante crecimiento desde sus inicios en 1998, y por ello te compartimos información importante para que puedas buscar empleos y saber cómo postular a Google.

Google es el sueño laboral para muchas personas porque ofrece a sus trabajadores una serie de beneficios y ventajas muy llamativas relacionadas a la metodología de trabajo, formación profesional e innovación, además de las habituales como seguro de salud o beneficios de jubilación.

Si estás en el Perú y buscas ofertas de trabajo en Google, debes saber que podrás encontrar oportunidades en la plataforma Google Careers. Este portal web te presentará todas las ofertas de empleo disponibles para los diferentes países donde Google tiene oficinas, así como opciones de trabajo remoto.

Recuerda que, en el 2022, Google inauguró una nueva sede, ubicada en San Isidro, en Lima. La nueva oficina cuenta con más de 676 metros cuadrados y cada rincón celebra la riqueza del Perú. El proyecto combina los aspectos característicos de las sedes de Google a nivel global con aspectos inspirados en los ocho pisos ecológicos de la variada geografía peruana, teniendo a la Cordillera de los Andes como elemento de diseño integrador de toda la oficina.

Para buscar un puesto de trabajo, debes acceder a Google Carreers donde encontrarás un buscador general en el que puedes filtrar las ofertas de trabajo por categorías como: sector (por ejemplo, ingeniería de software), ubicación y compañía afiliada a Alphabet, empresa matriz detrás de Google.

También puedes filtrar tu búsqueda por experiencia, habilidades, nivel de estudio y tipo de trabajo (full time o trabajo temporal).

Al realizar una búsqueda, Google ofrece detalles sobre las ofertas de empleos, como los beneficios, el tipo de contrato y el seguro médico.

En Google Careeers puedes buscar empleos cerca de tu zona sin incluir la ubicación, pero también puedes hallar ofertas laborales en otra ubicación, solo debes definir una o varias ciudades o países.

Asimismo, puedes buscar opciones para trabajo remoto. Por ejemplo, oportunidades relacionadas a la atención al cliente desde casa. Para ello, usa el filtro "Remote eligible" para hallar oportunidades de empleo desde la comodidad de tu hogar. Si quieres conocer cuáles son las vacantes disponibles para trabajo remoto, solo tienes que acceder aquí.

Por otro lado, la búsqueda por especialidad o campo de estudio, de momento solo está disponible en Estados Unidos. Sin embargo, también podrías considerar buscar en inglés y mantener prendida la Actividad web y de aplicaciones, a fin de limitar los resultados a trabajos nuevos según tus actividades de búsqueda de empleo anteriores en Google.

Si aún eres estudiante, recuerda que también puedes optar por prácticas profesionales en una de sus sedes. Así, puedes mejorar tu currículum y adquirir experiencia en una empresa líder a nivel mundial.

¿CÓMO POSTULAR A UN EMPLEO EN GOOGLE?

Al encontrar una oferta de trabajo atractiva, solo haz clic en Apply (Postular) para crear un perfil de Google Carreers.

Debes incluir tu nombre completo, incluyendo segundo nombre y segundo apellido, tal como aparece en tu pasaporte. Luego debes loguearte con tu cuenta de Gmail. Define tu país de residencia y agrega tu teléfono.

Posteriormente, tómate entre cinco y diez minutos para definir tu CV y realizar una autoidentificación voluntaria con tu documento de identidad.

Si no encontraste ninguna oportunidad laboral en Google, recuerda que puedes activar una alerta para que no te pierdas de la próxima oferta de trabajo disponible. Para ello, solo inicia una búsqueda y luego haz clic en "Add an alert for this search".