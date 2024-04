YouTube: se cumplen 19 años del primer video publicado en la popular plataforma

YouTube celebró un nuevo aniversario en febrero y, con ello, se cumplen 19 años de la publicación del primer video en la plataforma de Google. Descubre de qué trata este video y quién lo publicó un 23 de abril de 2005.

Fue subido el 23 de abril del 2005 por Jawed Karim, uno de los fundadores de YouTube. En el video de 19 segundos se muestran los elefantes del zoológico de San Diego, en Estados Unidos.

"Estamos honrados de que el primer video en YouTube haya sido filmado aquí", dijo en un comentario el canal oficial del zoológico de San Diego.

El dominio YouTube.com fue registrado el 14 de febrero de 2005, y en mayo de ese año YouTube abrió al público con una versión beta.

Cada minuto se suben 500 horas de video a YouTube, que está disponible en 100 países de todo el mundo y en 80 idiomas. A nivel mundial, los Shorts de YouTube tienen un promedio de más de 50 mil millones de visitas diarias (diciembre de 2022) y son vistos por más de 1.500 millones de usuarios registrados cada mes.

Este es el primer video publicado en la historia de YouTube, titulado "Me at the zoo" (Yo en el zoológico), que suma 317 millones de vistas.

A junio de 2022, más de 12 millones de peruanos mayores de 18 años se conectan a YouTube y, en promedio, cada persona ve más de 50 minutos de videos al día.

El 98% de los usuarios peruanos dicen que pueden encontrar buen contenido en YouTube, y un 82% considera que hay contenido único que no puede encontrarse en ningún otro lado.

Además, los encuestados indicaron que la plataforma será el mejor reflejo de la cultura actual (83%), les dará las mejores recomendaciones sobre qué mirar (89%) y será el primer lugar al que vayan cuando quieran ver algo (86%).

¿CÓMO CREAR VIDEOS CON YOUTUBE CREATE?

YouTube Create es una nueva app diseñada para facilitar la edición de Shorts y videos más largos. Próximamente, se podrá descargar en el Perú.

Para empezar, crea una cuenta en YouTube y graba directamente desde tu teléfono. Luego, selecciona los clips que quieras editar en la misma app.

Puedes usar la biblioteca de música de YouTube Create, sin preocuparte de los reclamos por incumplimiento de los derechos de autor.

Solo debes presionar “Buscar ritmos” para encontrar automáticamente los ritmos musicales que más te interesen y marcarlos en la línea de tiempo. También podrás añadir miles de calcomanías y GIFs, y una gran variedad de efectos y filtros para hacer que tu video se destaque.

Si hay ruido de fondo, elige la opción “Limpieza de audio”. Finalmente, usa la herramienta de voz en off integrada.

Si deseas, recurre a los subtítulos automáticos. Es posible transcribir y editar los subtítulos de tu video con solo presionar un botón, y elegir entre muchísimos estilos de texto. Con esto, podrás publicar tu video en YouTube.