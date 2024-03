Con el inicio de la Semana Santa, millones de fieles alrededor del mundo se sumergen en un período de reflexión y devoción, recordando los eventos que llevaron a la crucifixión y resurrección de Jesucristo según la narrativa cristiana.

Desde la celebración del Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo y culminando en la alegría del Domingo de Resurrección, cada día conlleva una profunda carga simbólica y espiritual.

Sin embargo, en medio de estas reflexiones, surge una pregunta provocativa: ¿Qué habría sucedido si Jesús no se hubiera sacrificado por nuestros pecados? Para ello, consultamos con la Inteligencia Artificial para que nos arrojara una respuesta.

Hola, tengo una duda: ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se sacrificara por nuestros pecados?

Respuesta IA: Si Jesús no se hubiera sacrificado según la narrativa cristiana, la teología cristiana tradicional argumenta que la humanidad no habría tenido un medio de redención para el perdón de los pecados.

Según esta creencia, el sacrificio de Jesús en la cruz es fundamental para la salvación de la humanidad, ya que se considera que su muerte expía los pecados de la humanidad y permite la reconciliación con Dios.

Sin este acto redentor, la humanidad habría estado condenada al pecado y separada de Dios sin posibilidad de salvación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este es un tema teológico complejo y que existen diferentes interpretaciones y puntos de vista dentro del cristianismo.

CONTRASTE CON LA RELIGIÓN

Ante estas afirmaciones dadas por el Bot, el sacerdote de la parroquia San Nicolás de Tolentino, en Cajabamba, Cajamarca, Luis Chumpén, tras ser consultado sobre dicha respuesta, indicó que la inteligencia artificial responde acorde a lo que se "sube a la nube"; por ende, se va recopilando información y da respuesta. Seguidamente, se le hizo la misma consulta que a la IA.

“Tenía que suceder, era voluntad de Dios, era la forma que él lo quiso y quizá algunos me digan: ¿Padre, no hubo otra manera? Pues sí, Dios pudo usar otro método, pero lo quiso así para darnos entender que el sufrimiento puede ser motivo de nuestra propia santificación”, indicó en una entrevista para Panamericana.pe

Seguidamente, simplificó cómo nuestro creador quería que su hijo Jesús fuera quien se sacrificara por nuestros pecados.

“Por ejemplo, ¿qué pasaría si vas de paseo a otro país e insultas al presidente? ¿Quién tiene que pedir disculpas? Alguien que tenga la misma dignidad que la de un presidente. Yo soy peruano y si insulto al presidente de Ecuador, la ofensa es para todo el pueblo ecuatoriano. A quién le correspondería pedir disculpas para estar de igual a igual sería al presidente del Perú”, declaró.

ERA UN HECHO

Por otro lado, recalcó que la muerte de Cristo era predicha en el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras (Biblia) de la Iglesia Católica.

“Las profecías ya hablaban de qué muerte podría pasar Jesús; si investigamos en el Antiguo Testamento, podemos encontrar dichos relatos. Isaías con ‘el siervo valiente’, se habla también del ‘cordero que fue llevado al matadero’, algunos Salmos que describen lo que el Mesías estaba por pasar”.

Finalmente, mencionó que es recomendable consultar con especialistas en temas que no conocemos.

“Si yo quiero hablar de salud, pero prefiero consultar con un médico, yo no me voy a meter a hacer planos porque no sé, le consulto al arquitecto, por eso es mejor consultar con expertos”, Precisó.